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Kestanenin hasadına başlandı - Son Dakika

Kestanenin hasadına başlandı

25.11.2021 16:39

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.

Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Teke'nin 8 yıl önce ektiği kestane ağaçlarından ilk hasat yapıldı.

Teke, gazetecilere 2 dönümlük bahçesine deneme amaçlı 60 kestane ağacı diktiğini söyledi.

Kuraklığa dayanıklı olan kestaneden bu yıl ilk hasadını yaptığını ifade eden Teke, kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını kaydetti.

Kestanenin hasadına başlandı
Kestanenin hasadına başlandı
Kestanenin hasadına başlandı
Kestanenin hasadına başlandı
Kestanenin hasadına başlandı

Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kestanenin hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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