Kestanenin hasadına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.
Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Teke'nin 8 yıl önce ektiği kestane ağaçlarından ilk hasat yapıldı.
Teke, gazetecilere 2 dönümlük bahçesine deneme amaçlı 60 kestane ağacı diktiğini söyledi.
Kuraklığa dayanıklı olan kestaneden bu yıl ilk hasadını yaptığını ifade eden Teke, kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını kaydetti.
Kaynak: AA
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