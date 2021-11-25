Kestanenin hasadına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.

Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Teke'nin 8 yıl önce ektiği kestane ağaçlarından ilk hasat yapıldı.

Teke, gazetecilere 2 dönümlük bahçesine deneme amaçlı 60 kestane ağacı diktiğini söyledi.

Kuraklığa dayanıklı olan kestaneden bu yıl ilk hasadını yaptığını ifade eden Teke, kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını kaydetti.