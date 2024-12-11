Mersin'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Mersin'de mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı, 'DAHİMersin' projesi tanıtıldı.

11.12.2024 15:16
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Mersin'de kurumlar arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı, "DAHİMersin" projesinin tanıtımı yapıldı.

Valilik himayesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol hazırlandı.

Mesleki eğitim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği protokolün imza töreni, MTSO'nun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Törende, dijitalleşme ve ahilik değerlerini bir araya getirerek yenilikçi model sunma amacıyla hazırlanan "DAHİMersin" projesi de tanıtıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programdaki konuşmasında, kalkınma ve gelişmenin en önemli adımının eğitim politikası olduğunu söyledi.

Kurumlar arasındaki işbirliğinin öğrencilerin mesleki eğitimine katkı sağlayacağını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Projeyle öğrencilerimizi mesleki eğitim konusunda özendireceğiz ve onların en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlayacağız. Öğretmenlerin de çağın getirdiği yeniliklerden haberdar olması ve kendilerini geliştirmesini sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı yeteneklerine göre tespit edip o yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmesini sağlamamız lazım. Ülkemizde yetişmiş elemana ihtiyaç var. Bizim hiç zaman kaybetmeden zamanı en iyi şekilde değerlendirerek gençlerimize erken yaşlarda mesleki eğitim bilincini edindirmek lazım."

"Fabrikaların içinde okul açmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gelecekte şartları uygun olan meslek liselerinin bünyesinde "meslek ortaokulları" açacaklarını bildiren Karagöz, "Fabrikaların içinde okul açmayı hedefliyoruz. Kurumsal kabiliyeti güçlü ve ciddi tecrübesi olan fabrikaları seçip o tecrübeleri eğitimle buluşturmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve MTOSB Başkanı Hasan Ruhi Koçak da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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