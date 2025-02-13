Mersin'de Sevgililer Günü Hazırlıkları - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Sevgililer Günü Hazırlıkları

Mersin\'de Sevgililer Günü Hazırlıkları

Mersin'de gül üreticileri ve çiçekçiler, Sevgililer Günü için yoğun bir çalışma yürütüyor.

13.02.2025 09:29
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Çukurova'nın önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi gül üreticileri ve çiçekçi esnafını tatlı telaş sardı. Üreticiler hasat mesaisini tamamlarken, esnaf da mezatta en iyi gülü en uygun fiyata almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Soğuk kış günlerinde binbir zahmetle seralarda yetiştirilen kırmızı güller, yoğun mesainin ardından sevgililerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Sevgililer Günü öncesi Akdeniz ilçesindeki seralarda ihtiyaca karşılık vermek için tam kapasite çalışan üreticiler, 14 Şubat için gül mesaisini tamamladı. İlçeye bağlı Akdam Mahallesi'ndeki seralarda sabah erken saatlerde gül hasat eden işçiler, soğuk hava depolarında beklettikten sonra gülleri paketleyerek satışa hazır hale getiriyor. 14 Şubat öncesi üreticiler son hasatları yaparken, esnaf da tezgahlarında sergileyecekleri en güzel gül ve çiçekleri en uygun fiyata almak için mezatta adeta birbirleriyle yarıştı. Özellikle kırmızı güllerin rağbet gördüğü mezatta, esnaf kırmızı güllerin yanı sıra diğer çiçek ve süs bitkilerinden de satın aldı.

"Çok zor şartlarda üretim yapıyoruz"

Akdam Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır gül üretimi yapan Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Mahmut Yaman, 14 Şubat öncesi yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, sevgililerin güllerini hazırladıklarını söyledi. Hasat ettikleri gülleri Türkiye'nin her bölgesine gönderdiklerini ifade eden Yaman, bu yıl ithal güller nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu dile getirdi. Çok zor şartlarda üretim yaptıklarını kaydeden Yaman, "Güllerimiz şu anda mezatlarda para etmeyecek duruma geldi. Şu anda gülün adedi seralarda 30 TL'den gidiyor. Bu fiyat, gülün kalitesine göre değişiyor. Ama son günlerde bayağı aşağıya düştü. Bir gülün bize maliyeti 25 TL" diye konuştu.

"Hep beraber bu gülleri dünyaya göndereceğiz"

Gül ihraç etmek için çalışmalara başladıklarını da vurgulayan Yaman, "Biz artık dışarıya açılmak istedik. Paketleme sistemlerini değiştirdik. Bunu artık yurt dışına, Balkan ülkelerine göndermeye başladık. Çukurova Havaalanımız tam olarak faaliyete geçtiği zaman buradan dünyaya gül gönderebileceğiz. Bunun için alt yapılarımızı hazırlıyoruz. Bu konuda ziraat odası ve çiçekçiler odası başkanlarımız destek vereceklerini söyledi. Hep beraber bu gülleri dünyaya göndereceğiz" dedi.

"Bir haftadır tatlı bir telaş yaşanıyor"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir de oda olarak sevgililerin en güzel günlerini karşılayabilmek, onlara mutluluğu bir nebze de olsa yaşatabilmek adına tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Çiçekçi dükkanlarında yaklaşık bir haftadır tatlı bir telaş yaşandığını dile getiren Özdemir, "Bu telaş hem çiçekleri en güzel şekilde hazırlayabilmek, hem de sevgililere en iyi sunum şeklini organize edip onlara ulaştırabilmek için yaşanıyor. Çiçekçiler, insanların hüznünde, doğumunda, ölümünde, sevgisinde her zaman insanların yanında. İnsanoğlunun aslında bir nevi mutluluk kaynağıdır çiçekçi esnafı" diye konuştu.

"Seyyar satıcılardan değil, esnaftan alın"

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçeklerin fiyatlarının arttığına işaret eden Özdemir, "Bunun sebebi bir taraftan kış şartları, diğer taraftan da artan diğer maliyetler. Ancak buna rağmen çiçeğin güncel kış fiyatlarıyla tüm çiçekçi esnaflarında olacağını, çiçekseverlerin tamamını mümkünse seyyar satıcılardan değil, köşe başlarından değil çiçekçi esnafından çiçeklerini almasını, onlara en iyi hizmeti, en güzel gülleri, en güzel karanfilleri, en güzel çiçekleri esnafın sunacağını bilmelerini isteriz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Sevgililer Günü Hazırlıkları - Son Dakika

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