Mersin'de Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Gerçekleştirildi

Mersin'de, Güvenilir Ürün Platformu ve Mersin Ticaret Borsası işbirliğinde 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması düzenlendi. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in tarımsal zenginliğiyle Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımla ilgili konularda destek verdiğini ifade eden Pehlivan, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için tespitler yapılması ve adımlar atılması gerektiğini söyledi. Toplantıda, ulusal ürün konseylerinin önemi vurgulandı ve tarıma katkılarından dolayı 6 çiftçiye plaket verildi.

28.06.2024 12:11
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Mersin'de, Güvenilir Ürün Platformu ve Mersin Ticaret Borsası işbirliğinde 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, Mersin'in tarımsal zenginliğiyle Türkiye'nin bir tarım ülkesi şeklinde anılmasında önemli katkı yapan illerden olduğunu söyledi.

Tarımın çok stratejik, önemli, hayati bir sektör olduğunu ifade eden Pehlivan, "Bununla birlikte aynı hassasiyetle bütün paydaşların da konuya odaklanması ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda da değerlendirmeler, tespitler yapması ve bununla ilgili adımlar atması muhakkak gerekiyor. Biz de kendi payımıza düşen kadarıyla ilimizde tarımı her günün konusu yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Pehlivan, Bakanlığın tarımla ilgili tüm konularda kendilerine gerekli desteği verdiğini belirterek, kendilerinin de tüm paydaşların katıldığı çeşitli kurullar aracılığıyla küresel iklim değişikliği, nüfus artışı ve benzeri uluslararası ve ulusal konuları ele alıp bu konularda Mersin'in yerini görüştüklerini, analiz ettiklerini anlattı.

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı da olan Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir de sorumluluk alanlarına giren konularda görüşlerinin alınmasının faydalı olacağını düşündüklerini dile getirerek, şöyle dedi:

"Bakanlığın, Türkiye Yüzyılı'nı üretim ve üreticinin yüzyılı yapmak için planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturulmasına dair hedefi var. Bu hedef sadece tarım sektörü için değil aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal istikrarı için de çok önemlidir. Burada bulunan 9 ulusal ürün konseyimiz ve alt kurulları, ülkemizde tarımının önemli bir parçasıdır. Bu hedefe ulaşılması hususunda ürün konseyleri olarak azami katkı sunmak amacımızdır."

"Konseylerimizden üst düzeyde istifade ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Uğur Erdem de ulusal ürün konseylerinde genel müdür, genel müdür yardımcısı veya daire başkanı seviyesinde yönetim kurullarında görev alıp konseylerle her zaman yakın çalıştıklarını belirtti.

Ürün konseylerinin kısıtlı imkanlarıyla yürüttüğü faaliyetlerin üretime, tanıtıma, pazarlamaya önemli faydalar sağladığını anlatan Erdem, "Yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak Bakanlığımız ile doğrudan temas kurulmasıyla alınacak tedbirler hakkında farkındalık oluşturulması ve hızlı bir aksiyonlama konusunda konseylerimizden üst düzeyde istifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tarıma sağladıkları katkılardan dolayı 6 çiftçiye plaket verildi.

Daha sonra Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde düzenlenen Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması'na, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Ulusal Çay Konseyi Başkanı Yusuf Ziya Alim, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ve MTB Başkanı Özdemir katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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