Mersin'de Üzüm Sıkma Makinesi ile Üretim Hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Üzüm Sıkma Makinesi ile Üretim Hızlanıyor

Mersin\'de Üzüm Sıkma Makinesi ile Üretim Hızlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak amacıyla kooperatiflere 10 adet üzüm sıkma makinesi teslim etti. Üreticiler, geleneksel yöntemlerle zorlanmadan, artık saatlerce süren işlerinizi 1 saatte tamamlayabilecek.

11.10.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve artırılması için destek hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler aracılığıyla üreticilere sağladığı makine desteklerinden biri de 'üzüm sıkma makinesi'. Silifke'nin Kavak Mahallesi'ne teslim edilen üzüm sıkma makinesi sayesinde üreticiler, 1 günlük üzüm sıkma işini artık 1 saatte bitiriyor.

Geleneksel yöntemlerle üzüm suyunu çıkarmak oldukça zor olduğundan üreticiler pekmez, pestil gibi ürünleri ticari anlamda yapmaktan kaçıyor ya da kendilerine yetecek kadar az üretiyor. Oldukça zor olan 1 günlük üzüm suyu çıkarma işlemini, üzüm sıkma makinesi ile yaklaşık 1 saat gibi kısa zamanda yapan üreticiler; yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok yöresel ürünü zahmetsiz bir şekilde üretmeye devam ediyor.

Proje ile üzüm üreticilerinin girdi masraflarını düşürmek, yoğun iş gücünü azaltmak, ürünlerin kar marjlarını artırmak, ürün yelpazelerini çeşitlendirip, geliştirmelerini sağlamak amacıyla 2024 yılı 'Üzüm sıkma makinesi desteği' Projesi kapsamında toplam 10 adet üzüm sıkma makinesi Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerindeki kooperatiflere teslim edildi.

"2025 yılında da küçük ölçekli kooperatiflerimize desteklerimiz devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi olarak, makine-ekipman talep eden mahallelerin hepsine giderek incelemelerde bulunduklarını kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli ziraat teknikeri Ramazan Üredi, "Bugüne kadar 10 makinemizi Gülnar, Mut, Silifke, Aydıncık, Akdeniz, Anamur ve Tarsus'taki kooperatiflere teslim ettik. Üreticilerimiz, saatte 1000 kilogram kapasitesi olan makinemiz ile işlerini hızlı görüyorlar. Böylece hem zamandan hem de işçilikten tasarruf ediyorlar. Aynı zamanda pestil, pekmez, yayla bandırması gibi ürün çeşitliliğini artırıyorlar. 2025 yılında da küçük ölçekli kooperatiflerimize bu desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Başkanımız çiftçilere 10 numara destek veriyor"

Kavak Mahallesi Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Yüksel, daha önce çizme giyerek ve saatlerce çiğneyerek zor koşullarda üzüm sıktıklarını, makine ile işlerinin çok kolay ve seri olduğunu belirterek, "Buranın geçim kaynağı ceviz, badem, kiraz ve üzüm. Ceviz soyma makinesi ve sulama suyu borusu için de dilekçelerimizi verdik. Başkanımız Vahap Seçer'in ziraat mühendisi olması bizim için bir avantaj. Çiftçilere, köylülere 10 numara destek veriyor ve bu desteğin devamının geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Makine üzümleri sıkıyor, ben çayımı içiyorum"

Üzüm sıkma makinesi sayesinde mahalledeki tüm üreticilerin rahat ettiğini söyleyen Hatice Gönül ise geleneksel yöntemlerle zorlanarak nasıl üzüm sıktıklarını anlattı. Gönül, "Eskiden çizmeler giyerdik. Betondan yerlerimiz vardı, orada üzümü çiğnerdik. Sonra sıkıp torbalara katar ve üstüne taş koyup bastırırdık. Şimdi 15 dakikada veya miktarına göre en fazla 1 saatte iş bitiyor. Makine üzümleri sıksın, ben çayımı içiyorum. Vahap Başkanımızdan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, mersin, Üretim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Üzüm Sıkma Makinesi ile Üretim Hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Üzüm Sıkma Makinesi ile Üretim Hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.