Mersin\'deki Sanayi Firmalarına Ödüller Verildi

Ekonomi

Türkiye'nin 2023 yılı en büyük 500 sanayi firması listesinde yer alan Mersin firmalarına ödüllerinin verildiği törende konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Başarı hikayeniz, Mersin ekonomisi için çok önemlidir" dedi. Ayrıca Çakır, firmalara 'nitelikli beyaz yaka gençleri kentte tutmalıyız' çağrısında da bulundu.

MTSO organizasyonunda düzenlenen 'Sanayiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2023 yılı en büyük 500 sanayi firması listesinde yer alan Mersin firmalarına ödülleri verildi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde düzenlenen törende, 2023 yılında İSO 500 listesinde yer alan 8'i Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına, 2'si Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasına ve biri de Silifke Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam 11 Mersin firmasının yanı sıra merkezi şehir dışında olup Mersin'de üretim yapanlarla birlikte 20 firma ödüllerini aldı. Ödül töreni sonrası sanayiciler, Mersin ekonomisi adına düşünce ve önerilerini dile getirip, kentin sosyo-ekonomik konularında yapabilecek işbirliklerini görüştü.

"Bize umut olup, kentimizi ayakta tutuyorsunuz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren MTSO Hakan Sefa Çakır, zorluklara rağmen üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdamı korumaya devam eden Mersin firmalarını tebrik edip, kendilerine umut olduklarını, kenti ve ülkeyi ayakta tutuklarını söyledi. Firmaların gururunu ve sevincini paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, "Mersin ve ülke ekonomisine, sosyal kalkınmasına, oluşturduğunuz iş ve aşla sosyal huzurumuza destek verdiğiniz için Mersin iş dünyası ve Mersinliler adına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. MTSO olarak, bizlerin de her konuda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.

"Başarı hikayeniz, Mersin ekonomisi için çok önemli"

Doğru bir ekonomik büyüme için yaptıkları planlamalarda firmaların görüş ve önerilerinden daha sık yararlanmak istediklerini belirten Çakır, "Kısacası başarı hikayeniz, Mersin ekonomisi için çok önemlidir. Artık sizler, Mersin'in diğer firmalarına birer rol-modelsiniz" ifadelerini kullandı. Nitelikli beyaz yaka gençleri kentte tutmak adına firmaların desteğini isteyen Çakır, "Tekniker ve teknisyenleri kentte muhafaza etmek zorundayız. Bu konuda tedariklerimizi yerelden yapmanız çok ama çok önemlidir. Hem sizler için yararlı hem de Mersin ekonomisi adına yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Kent ekonomisinin istikrarlı ve katma değerli büyümesini amaçlıyoruz"

Mersin ekonomisini değerlendirerek, istikrarlı ve katma değerli büyümeyi amaçladıklarını kaydeden Çakır, oda olarak bu anlamdaki hedeflerini şöyle sıraladı; "Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, kümelenme, yeni nesil uygulamalı (işbaşı odaklı) bir mesleki eğitim, yeni yatırım alanları oluşturmak, İhtisas OSB'ler ve sanayi siteleri oluşturmak." Mersin'in 2023 yılı ihracatının 10 milyar dolara yaklaştığını, 2024 yılı hedeflerinin ise en az 13 milyar dolar olduğunu bildiren Çakır, en çok ihracat yapan 7'inci il konumundaki Mersin'in toplam dış ticaretinin 20 milyar doları aştığını kaydetti.

Pehlivan: "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için büyük adımlar"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bu tür gurur anlarının devlet ve kurumlar nezdinde takdir gördüğünü belirtti. "Pandemiyle başlayan, ülkeler arası çatışmalarla devam eden, asrın felaketini içinde barındıran afeti yaşadığımız bir ortamda, ülke olarak pedalları çevirmeyi devam ediyoruz" diyen Vali Pehlivan, Mersin'in 8,5 milyar civarındaki ihracatını 9,8 milyar dolara çıkartarak, ihracatını en çok arttıran il olduğunu bildirdi.

Üretim anlamında atılan her adımın heyecan verici olduğunu söyleyen Pehlivan, gün sonunda sadece Mersin'in değil, bölge hatta ülkenin kazanacağını belirtti. İlk yüz yılı tamamlamanın gururuyla ikinci yüzyıla hazırlanılması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "İkinci yüzyılı, bizim yüzyılımız yapmak için her alanlarda gayretle, ele ele vererek çalışmaya devam etmemiz ve geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Hedef olarak belirlenmesi gereken husus budur" dedi. - MERSİN