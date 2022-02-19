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Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı - Son Dakika

Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı

19.02.2022 10:43

- Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı -Meyve üreticiliği yapan İsmail Batmaz, 3 ayrı soğuk hava deposundaki nar, avokado ve limon gibi ürünleri iç piyasanın yanı sıra Avusturya, Almanya ve İngiltere olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine gönderildiğini aktardı Türkiye'nin...

- Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı

-Meyve üreticiliği yapan İsmail Batmaz, 3 ayrı soğuk hava deposundaki nar, avokado ve limon gibi ürünleri iç piyasanın yanı sıra Avusturya, Almanya ve İngiltere olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine gönderildiğini aktardı

MERSİN - Türkiye'nin tarım şehirlerinin başında gelen illerden Mersin'de mevsiminde hasat edilip fazlası soğuk hava depolarına alınan ürünler de olmak üzere çeşit çeşit meyveler hem iç piyasaya hem de Avrupa'ya gönderiliyor. Gönderilen meyveler içerisinde son yıllarda üretimi artan Avokado ve hasadı Ekim ayında biten narın da olması da dikkat çekiyor.

Mersin, turizm şehri olmasının yanı sıra sebzeden meyveye çeşit çeşit ürünlerin üretildiği tarım kentleri arasında ilk başlarda yer alıyor. Hemen hemen her ilçesinde farklı tür meyvelerin yoğun olarak üretildiği kentte en çok dikkat çeken ve ihracata gönderilen ürünlerin başında Silifke ve Mut'un narları, Erdemli'nin limonu ile son zamanlarda bahçe sayısı artan avokado dikkat çekiyor. Portakaldan, mandalinaya, kayısıdan, eriğe bir çok ürünün ilk hasadının yapıldığı şehirde bazı ürünler ise soğuk hava depolarını alınarak tazeliği korunup 2-3 ay içerisinde iç piyasa ve ihracata gönderiliyor. Ekim ayın da hasadı yapılan narlar ile geçen ay toplanmaya başlanan avokadolar soğuk havalardan çıkarılıp tek tek elden geçtikten sonra talebe göre satışa sunuluyor. Hasadı süren limon ise tek tek elden geçtikten sonra kasalara alınıp yazın tüketilmesi için soğuk hava depolarına kaldırılıyor . Mut ve Erdemli'de meyve üreticiliği ile tüccarlık yapan İsmail Batmaz, 3 ayrı soğuk hava deposundaki nar, avokado ve limon gibi ürünleri iç piyasanın yanı sıra Avusturya Almanya ve İngiltere olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi.

"İstanbul ve Ankara dışında Avrupa'ya gönderiyoruz"

Soğuk hava depolarına aldıkları ürünleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde iç piyasaya ile ihracatçı firmalara gönderdiklerini belirten üretici tüccar İsmail Batmaz," Ürünlerimizi depoluyoruz bu ürünleri Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülke geneli ile istek geldikçe ihracatçı firmalarımıza veriyoruz.Ağırlıklı işimiz limon, mandalina, nar ve avokado. Bu ürünlerimizle iç ağırlıklı iç piyasaya çalışıyoruz. Bunun haricinde Avrupa'ya istek olduğunda hazırlıyoruz paketliyoruz ihracatçı firmalarımıza veriyoruz onlarda karşı tarafa sevkiyatını yapıyor. Avrupa'ya ağırlıklı olarak Avokado, nar ve limon gibi ürünlerimizi hazırlıyoruz. Avusturya, Almanya, balkanlar ve İngiltere'de dahil olmak üzere bu ülkelere sevkiyatını yapıyorlar"dedi.

Narın hasadını Ekim ayında yaptıklarını ardından soğuk hava deposuna kaldırdıklarını kaydeden Batmaz, 3 ay sonra gelen talebe göre tek tek elden geçerek boy boy ayırıp paketlenip yolladıklarını kaydetti.

Meyvelerin ayrıştırma işinde çalışanlardan Emine Sakallı, bütün ürünlerimizi siliyoruz, birinci ve ikinci diye güzel bir şekilde paketleyip soğuk hava deposuna kaldırıp siparişe göre gönderdiklerini ifade etti.

Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı
Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı

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Türkiye, Mersin, Tarım, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'den Avrupa'ya nar, limon ve avokado ihracatı - Son Dakika
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