Güneş paneli desteğiyle konargöçer Yörükler enerjiye kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği güneş paneli desteğiyle, konargöçer küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve gezici arıcıların enerjiye erişimi sağlanırken, kırsal üretimde sürdürülebilirlik ve yaşam konforu artırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Güneş Paneli Desteği' projesi, konargöçer küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim şartlarını kolaylaştırıyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje, kırsal üretimde sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlıyor. Proje kapsamında, konargöçer ailelerin ve gezici arıcıların üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri, yaşam şartlarını iyileştirilmesi ve kırsal alanda sosyoekonomik gelişimin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak, enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor.

Güneş paneli desteği, konargöçer üreticilerin hayatını kolaylaştırdı

Projeden yararlanan ailelerden biri de Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Topal ailesi oldu. Nur Melek ve Ömer Topal çifti yaz aylarında yaylalara göç ederken, kış döneminde Karahıdırlı Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapıyor. Güneş paneli desteği öncesi ahır ve yaşam alanlarında aydınlatma bulunmadığı için el feneri ve ateş ışığıyla hayvan bakımını gerçekleştiren aile, güneş paneliyle birlikte hem ahırda hem de çadır alanında sürekli aydınlatmaya kavuştu. Sağlanan elektrik sayesinde, Topal ailesinin dış dünyayla iletişimi de kolaylaştı.

2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönemde toplam bin 160 üretici, Büyükşehir Belediyesinin güneş paneli desteğinden faydalandı. Destekten yararlanan üreticilerin 350'sini gezici arıcılar, 810'unu ise küçükbaş hayvan yetiştiricileri oluşturdu. Hem üreticilerin yaşam kalitesini artırmayı, hem de kırsal üretimi çevre dostu uygulamalarla güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında da güneş paneli desteklerini sürdürecek.

"Son 3 yılda toplam bin 160 üreticimiz güneş paneli desteğinden yararlandı"

Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan ziraat yüksek mühendisi Aylin Kutlu, 'Güneş Paneli Desteği' projesi ile konargöçer küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve gezici arıcıların enerjiye erişimlerinin artırılması, üretim şartlarının iyileştirilmesi ve kırsal üretimde sürdürülebilirliğin desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, "Bu doğrultuda, elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilere güneş paneli desteği sağlanıyor. 2023, 2024 ve 2025 döneminde toplamda bin 160 üreticimiz güneş paneli desteğinden yararlandı. Desteklerin 350'sini gezici arıcılarımız, 810'unu da küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz oluşturuyor" dedi.

"Bu desteğin 2026 yılında da yapılması planlanıyor"

Proje ile Mersin'deki konargöçer ailelerin ve gezici arıcıların üretim faaliyetlerini sürdürebilmelerine, yaşam şartlarını iyileştirilmesine ve kırsal alanlarda sosyoekonomik gelişimlerine katkı sağlandığını ifade eden Kutlu, "Güneş paneli desteği projemiz sürdürülebilir bir proje olduğu için, gelen talepler devam ediyor. 2026 yılında da bu desteklerin yapılması planlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Genç çiftçiler, güneş paneli desteğini memnuniyetle karşıladı

Genç çiftçilerden Nur Melek Topal, Erdemli Karahıdırlı Mahallesi'nde eşiyle birlikte koyun yetiştirdiklerini belirterek, "Daha önce koyunlarımıza karanlıkta bakmak için el feneri kullanıyorduk. Bir yerlerde şarj etmemiz gerekiyordu. Güneş paneli geldiğinden beri ahırımızda ışık var. Onun için el fenerine gerek kalmıyor. Bu sayede telefonlarımızı da şarj edebiliyoruz. Daha önce başka yerlere gitmemiz gerekiyordu" dedi.

Güneş panelinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Nur Melek Topal, "Elektrik hayatımızda en önemli şey. Elektrik sayesinde aydınlatmanın olması hem güvenliğimizi sağlıyor, hem iletişim için önemli. Çadırlarımızı aydınlattığı için, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN