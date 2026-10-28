Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Doğan, 600 üyeye üye odaklı yönetim sözü verdi

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Berdan Doğan, yeni dönemde üye odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, sektörün sorunlarına çözüm üretmenin, ticareti artırmanın ve üyelere zaman kazandırmanın öncelikleri olacağını söyledi. Doğan, eğitimden çevreye, liman faaliyetlerinden ulusal fuarlara kadar birçok alanda yeni projeler hayata geçireceklerini ifade etti.

Mersin Deniz Ticaret Odası'nın yeni dönem hedefleri ve çalışma anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Berdan Doğan, odanın İstanbul Deniz Ticaret Odası ile birlikte Türkiye'deki iki bağımsız deniz ticaret odasından biri olduğunu hatırlattı. Odanın 37 yıllık geçmişiyle önemli ve saygın bir konuma sahip olduğunu belirten Doğan, sektörün içinden gelen bir isim olarak bu sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydetti.

Denizcilik sektöründe uzun yıllar görev yaptığını ve uzak yol kaptanı olduğunu dile getiren Doğan, üyelerin beklentilerinin yüksek olduğunu, bu beklentileri karşılamak için çalışacaklarını söyledi.

"Üyelerimize zaman kazandırmak istiyoruz"

Odanın temel görevlerinden birinin üyelerin ticaretini artırmak, diğerinin ise zaman kazandırmak olduğunu vurgulayan Doğan, bürokratik ve operasyonel süreçlerin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Üyelerin işlerini daha hızlı yürütebilmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, "Vakit nakittir sözü artık değişti. Zaman, nakitten daha kıymetli. Biz üyelerimize günde bir saat, haftada bir saat bile kazandırabilirsek bu çok önemli. Daha teknolojik, daha ulaşılabilir, sorunları sonraya atmayan ve doğrudan çözüme odaklanan bir yönetim anlayışı oluşturacağız" dedi.

Seçim sürecinde üyelerle yaptıkları görüşmelerde çok sayıda sorunla karşılaştıklarını anlatan Doğan, şu anda beklentilerin büyük bölümünün sorunların çözümüne yönelik olduğunu söyledi. Doğan, 3 yıl içerisinde sorunların gündemdeki payını yüzde 25'e düşürmeyi, projelerin ve iyileştirmelerin konuşulduğu bir oda yapısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitim üç başlık altında yürütülecek

Yeni dönemin öncelikli çalışma alanlarından birinin eğitim olacağını belirten Doğan, bu kapsamda sertifikasyon, hizmet içi mesleki gelişim ve vizyon geliştirme eğitimleri olmak üzere üç ayrı başlıkta çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Denizcilik sektöründe birçok faaliyetin sertifikaya bağlı olduğunu hatırlatan Doğan, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirlemek ve bu doğrultuda programlar düzenlemek amacıyla 8-10 kişilik bir eğitim komitesi oluşturacaklarını ifade etti.

Firmalarda çalışan personelin mesleki gelişimine de katkı sunmak istediklerini belirten Doğan, özellikle saha tecrübesi eksikliği bulunan çalışanlar ile orta ve üst düzey yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenleyeceklerini söyledi.

Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine yönelik vizyon geliştirme eğitimleri de planladıklarını kaydeden Doğan, 'Denizci Liderler Geliyor' adı altında yürütülmesi düşünülen programla öğrencilerin ders dışındaki alanlarda da kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirtti. Bu eğitimlerde sektör temsilcilerinin yanı sıra gazeteci, yazar ve sanatçıların da öğrencilerle buluşturulması planlanıyor.

Deniz kirliliğiyle mücadele için bölgesel iş birliği

Çevre konusunun da yeni dönemin önemli başlıklarından biri olacağını dile getiren Doğan, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında ayrı bir çevre birimi oluşturduklarını söyledi.

Akdeniz'deki su hareketleri nedeniyle kirliliğin yalnızca Mersin sınırları içerisinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, Doğu Akdeniz'deki kirlilik kaynaklarının bölgesel ölçekte ele alınmasının önemini vurguladı.

Doğan, "Deniz kirliliğiyle mücadele ederken yalnızca Mersin'de ne yapabiliriz diye düşünmemeliyiz. Adana ve İskenderun tarafındaki çevre birimleriyle de görüşmemiz gerekiyor. Seyhan Nehri üzerinden denize ulaşan kirlilik Mersin Körfezinde birikiyor. Mikroplastikler ve diğer kirlilik kaynaklarıyla ilgili ciddi çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

Gemi kaynaklı kirliliğin, karasal kaynaklı kirliliğe kıyasla daha düşük seviyede olduğunu savunan Doğan, limanlarda gemilerin atıklarını teslim etme zorunluluğu bulunduğunu ve denetimlerin sıkı şekilde yürütüldüğünü belirtti. Deniz dibi canlılarının korunması ve deniz habitatının geliştirilmesi amacıyla üniversitelerle ortak projeler gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

MIP ile sorunlara çözüm önerileriyle gidilecek

Bölgenin en önemli ekonomik kuruluşlarından Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile ilgili yaşanan sorunlara da değinen Doğan, liman kullanıcılarının karşılaştığı sıkıntıların çözümü için sektör temsilcileriyle birlikte hareket edeceklerini söyledi.

MIP ile ilgili sorunları yalnızca şikayet konusu yapmayacaklarını vurgulayan Doğan, çözüm önerileriyle masaya oturacaklarını belirtti.

Doğan, "Biz MIP'e 'şu sorunlarımız var' diye gitmekle yetinmeyeceğiz. Sorunlarımızı anlatırken çözüm önerilerimizi de sunacağız. Amacımız gerginlik veya kavga çıkarmak değil, ticaret yapmak ve zaman kazanmak. Yaklaşık 600 üyemiz var. Büyük ya da küçük olsun, sektörümüzdeki bütün üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak çözümler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi ile de konuyu görüştüklerini aktaran Doğan, bürokratik süreçlerde destek sözü aldıklarını kaydetti.

"Üyenin sorunu varsa önce onu çözeceğiz"

Odanın çalışma sistemini daha aktif ve üye odaklı hale getirmek istediklerini belirten Doğan, üyelerin yalnızca sorun yaşadıklarında değil, proje üretmek ve iş birliği geliştirmek amacıyla da odayla iletişim kurmalarını istediklerini söyledi.

Komitelerin daha geniş katılımla çalışacağını ifade eden Doğan, yedek üyelerin de toplantılara davet edilerek daha fazla fikir ve proje üretilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Üyelerden gelen taleplerin öncelikli olarak ele alınacağını vurgulayan Doğan, "Üyemizin bir isteği, talebi veya herhangi bir sorunu bize iletilmişse bütün işlerimizi bırakıp önce o sorunu çözeceğiz. Bürokratik işlemler bazen bekleyebilir ama üyemizin canı yanmıştır, onun sorunu beklemez. Çalışma şeklimizi üye odaklı değiştireceğiz" dedi.

Üyelerin birbirleriyle daha fazla tanışmasını ve ortak ticaret imkanlarını geliştirmesini de amaçladıklarını belirten Doğan, bu doğrultuda çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini kaydetti.

Ulusal fuarlarda Mersinli firmalara ortak tanıtım imkanı

Yeni dönemde Mersinli denizcilik firmalarının ulusal fuarlarda daha görünür olmasını da hedeflediklerini belirten Doğan, İstanbul'da düzenlenen fuarlar başta olmak üzere çeşitli organizasyonlara toplu katılım sağlamayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 100 metrekarelik bir alan kiralamayı düşündüklerini ifade eden Doğan, Mersin Deniz Ticaret Odası üyelerinden kaç firma ve kişinin fuarlara katılmak istediğini belirleyeceklerini kaydetti.

Doğan, oda üyelerinin birlikte hareket ederek hem tanıtım imkanlarını artırmasını hem de yeni ticari bağlantılar kurmasını sağlayacak çalışmaların yeni dönemde devam edeceğini sözlerine ekledi.