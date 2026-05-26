Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Tamamlanıyor

26.05.2026 12:57
Yeni proje ile seyahat süresi 6 saatten 2 saate düşecek, bölgesel ticaret güçlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "Proje, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje hakkında bilgi verdi.

Uzunluğu 312,5 kilometre olan projeyle, Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getireceklerini bildiren Uraloğlu, ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacaklarına işaret etti.

Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ettiklerine dikkati çekerek, "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızıyla bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz"

Projenin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistik açısından çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'mız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır. Proje, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak."

Uraloğlu, projenin, güzergahtaki şehirleri Akdeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade ederek, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracağının, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacağının altını çizdi.

Devam eden projeler

Hattın, Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacağını, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacağını belirten Uraloğlu, devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tarsus şehir geçişinin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımıyla Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin-Yenice arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

