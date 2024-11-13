Mersin GİAD, KKTC'de İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin GİAD, KKTC'de İşbirliği Vurgusu

Mersin GİAD, KKTC\'de İşbirliği Vurgusu

Mersin GİAD yönetimi, KKTC Başbakan Yardımcısı ile kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesini görüştü.

13.11.2024 11:36
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürülen Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

Mersin GİAD Başkanı ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yükselgüngör, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte KKTC programı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret etti. Yükselgüngör, Mersin GİAD olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik bağları her daim ileriye taşımaya gönül verdiklerini söyledi. KKTC için yapılacak olan otel ve konut gibi yatırımların işbirliği ile arttırılmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Yükselgöngör, ayrıca yol, köprü, tünel gibi alt ve üst yapı projelerine de katkı sunmak istediklerini aktardı.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği Kadınlar Kurulu üyeleri de toplumsal gücü ve fırsat eşitliğini temelinde barındıran her iş kolunda kadınların iş hayatına katılımlarının geliştirmesi yönündeki görüşlerini ifade ettiler. Hem küresel hem de toplum içi rekabet gücü artan, ekonomide ve sosyal her alanda güçlü toplumun güçlü kadınlar ile elde edileceğini, projelerde aktif olarak yer almak istediklerini dile getirdiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Fikri Ataoğlu, Politika, Ekonomi, mersin, Kültür, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin GİAD, KKTC'de İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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