Mersin haberi! Mersin'de zeytin hasadına başlandı - Son Dakika
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Mersin haberi! Mersin'de zeytin hasadına başlandı

13.10.2022 10:36
Mersin haberi! Mersin'de zeytin hasadına başlandı

Mersin haberleri... Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan zeytinden bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan zeytinden bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Hacınuhlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde, sabahın erken saatlerinde bahçelere giden işçiler, özenle topladıkları zeytinleri sandıklara yerleştirdi.

Geçen yıl 150 bin ton ürün elde edilen ilçedeki bahçelerden, bu yıl verimin artmasıyla 200 bin ton rekolte hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, hasat sezonunun çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçede 239 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıldığını belirtti.

Bayır, Hacınuhlu Mahallesi'nde yaşının 1100 olduğu tahmin edilen zeytin ağacının "anıt ağaç" olarak tescillenmesi için başvuru yaptıklarını söyledi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da verimli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Üreticilik de yapan Hacınuhlu Mahalle Muhtarı Yakup Ceylan da zeytinde son 5 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin haberi! Mersin'de zeytin hasadına başlandı - Son Dakika

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