Mersin'e Rus bereketi, konaklayacak yer kalmadı - Son Dakika
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Mersin'e Rus bereketi, konaklayacak yer kalmadı

02.09.2022 10:13

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan Ruslar, Silifke ilçesindeki otel, motel, pansiyon ve günü birlik evlerde kalınca ilçede konaklama tesisi kalmadı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan Ruslar, Silifke ilçesindeki otel, motel, pansiyon ve günü birlik evlerde kalınca ilçede konaklama tesisi kalmadı.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan Ruslar bölge ekonomisine büyük katkı sunuyor. Çalışan Ruslar, bölgenin tüm otel, motel, pansiyon ve günlük kiralık evlerinde ikamet ederken, Taşucu, Atakent, Yeşilovacık ve Tisan'ı tercih eden yerli turistler konaklayacak bir tesis bulamıyor. Günü birlik olarak bölgeye gelen ve geri dönen yerli turist sayısında yüzde 80'lere kadar bir düşüşün gözlendiği belirtildi.

Yerli turistler konaklama tesisi bulmakta zorlanırken Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, yatırımcıları bölgeye konaklama tesisi yapmaya davet etti.

Yerli turist sayısında büyük bir düşüş yaşandığını belirten Ali Küçük, "Pandemiden önce yerli turisti fazla yakalayamadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile birlikte Ruslar bölgemize yerleşti. Otel, motel ve pansiyonlarda Ruslar kalıyor. Silifke genelinde 12 ay turizm yaşıyoruz. Santralde çalışan Rus ve Türkiye Cumhuriyeti Devletlerinden gelen vatandaşlarımız bölgemizi seçti. Yerli turistte 3 aylık periyotta yeterli kalabalığa ulaşamadık. Bölgemize gelmek istediler ancak konaklama tesisi bulamayınca gelemediler. Yüzde 70 ile yüzde 80 arasında yerli turist oranımız düştü, şu an gelenler günü birlik gelip gidiyor. Konaklama imkanı yok. Silifke'de yetersiz sayıda konaklama mevcut. Yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz. Konaklama tesisi ihtiyacımız var" dedi.

Turizmci Ferit Çırak ise, "Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Özellikle Taşucu'nda yaşan Ruslar tüm otel, motel, pansiyon ve günü birlik evlerde kalıyor. Yerli turist günü birlik geliyor. Artık Silifke'de yılın 12 ayı Ruslar sayesinde turizm devam ediyor" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Akkuyu, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'e Rus bereketi, konaklayacak yer kalmadı - Son Dakika

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