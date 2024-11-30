Mersin Mut\'ta Zeytin Fiyatları Düşüyor

Ekonomi

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Mersin'in Mut ilçesinde verimli geçen sezon nedeniyle 300 bin dekar alanda 15 milyon ağaçtan 200 bin ton zeytin, 13 bin ton ise zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Verimin artmasıyla birlikte geçen yıl 200 ile 250 TL arasında değişen zeytinyağı fiyatı bu yıl 160 TL'ye kadar geriledi.

Mut ilçesinde sofralık kayısıdan sonra önemli ihracat ürünlerinden olan kalitesi yüksek zeytinyağında, bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle alım fiyatları düştü. Yükselen rekolteye rağmen sıfır asitli ve kalitesi yüksek olan Mut zeytin ve zeytinyağında yaşanan alım fiyatlarındaki düşüş, üreticiler tarafından olumlu karşılanmazken, tüketiciler için avantaj sağladı. Geçen yıl 200-250 TL arasında satılan zeytinyağının fiyatı ise 160 TL'ye kadar düştü.

Bu yıl zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının düşüşe geçtiğine değinen Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Türkiye'nin zeytinyağının yüzde 20'sini karşılayan Mut ilçesinde hasadın ortalarındayız. Bu yıl var yılı olması ilçede 200 bin ton zeytin, 13 bin ton ise zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor" dedi.

Üretici İsmail Şahin ise, "Bu yıl zeytin 'var yılını' yaşıyor. Geçen yıl 200 ile 250 liraya satışı yapılan zeytinyağı bu yıl 160 liradan satılıyor. Zeytin ve zeytinyağı fiyatından memnun değilim. Bir işçinin yevmiyesi bin lira, bu yıl üretici değil işçiler kazandı. Bizler emeğimizin karşılığını alamadık "diye konuştu. - MERSİN