Mersin ve Halep Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek iki bölge arasında geliştirilebilecek yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmede, Halep'teki serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmesi gündeme geldi.

Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Alkasem, Halep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ammar İzzet, Pamuk Kurumu Genel Müdürü Muayyad Necar ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol tarafından ağırlandı.

Toplantıda, başta sanayi yatırımları olmak üzere iki bölge arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım imkanları ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. MTSO meclis üyeleri de bölgedeki mevcut sorunları ve çözüm önerilerini heyetle paylaştı.

Halep'i Suriye'nin sanayi başkenti olarak nitelendiren Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Alkasem, MTSO heyetini Halep'e davet ederek yatırım fırsatlarının yerinde görülmesini istedi. Halep'teki serbest bölgenin öncelikle MTSO üyelerine açılmasını arzuladıklarını belirten Alkasem, "Yatırımcılarımız arasında Mersin'i de görmek istiyoruz. Her gün bir adım daha ileri gidiyoruz. Yapılacak yatırımlarla bölgenin kısa sürede büyüyüp eski gücüne kavuşmasını hedefliyoruz" dedi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise yalnızca Halep'te değil, Suriye'deki tüm serbest bölgelerdeki yatırım fırsatlarını üyelerine duyurmak için çalışacaklarını söyledi. İşbirliğinin ilk aşamada işçilik maliyetleri, Türkiye'ye yakınlık ve Halep'in sektörel tecrübesi dikkate alınarak tekstil alanında başlayabileceğini ifade eden Çakır, ihtiyaç duyulan diğer sektörlerde de ortaklıkların geliştirilebileceğini kaydetti.

Bölgeye Çinli yatırımcıların da ilgi gösterdiğine dikkat çeken Çakır, "Hepimizin kazanacağı bir sistem oluşturmalıyız. Bizim ticaret modelimizde herkesin kazanması önemli. Tek taraflı kazanç anlayışına karşıyız. Bu konuda hassas davranılmalı" ifadelerini kullandı.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da geçmişte Mersin ile Suriye arasında turizm başta olmak üzere birçok alanda güçlü ticari ilişkiler bulunduğunu hatırlattı. Lazkiye-Mersin arasında feribot seferlerinin yeniden başlamasının ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacağını belirten İzol, Mersin ve Lazkiye ticaret ve sanayi odaları arasındaki kardeş oda ilişkisine benzer bir yapının Halep ile de kurulmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, Mersin ile Halep arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir adım olduğu değerlendirildi. - MERSİN