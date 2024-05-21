Mersinli Balıkçılar, Av Sezonunun Kapanmasıyla Teknelerini Bakıma Aldı

Ekonomi

Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla Mersinli balıkçılar, ekmek teknelerini bakıma aldı. Karaya çekilen teknelerde önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor, ardından tekrar deniz indirilen teknelerin makine ile ağ bakımlarına geçiliyor.

321 kilometre Akdeniz'e kıyısı olan Mersin'de balıkçılık önemli bir ekonomik gelir sağlıyor. Mersin'in genelinde birçok balıkçı, ekmeklerini kazandığı teknelerini 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle barınaklara çekti. Bir aylık dinlenmenin ardından kıyıya çekilen tekneler bu kez karaya çekilip bakıma alındı. Karaya çekilen teknelerin önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor. Bu işlemlerden geçen tekneler tekrardan denize indirilerek makine takımları takılıyor. 15 Eylül'de açılacak olan av sezonundan bir ay önce ise balıkçıların ağ takımı ve bakımına geçeceği belirtildi. Erdemli Balıkçı Barınağında da balıkçıların yanı sıra denizde diğer işlerde kullanılan teknelerin de bakımları gerçekleştiriliyor.

"Tekne tamamen aktif olduktan sonra ağ bakımına geçiliyor"

Şu anda bakımı yapılan bir tekneyi denize indirdiklerini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Berkay Bilgiç, "1 ay önce de karaya çekmiştik. Tekne sahibi bakımını bitirdi, biz de tekrar denize indiriyoruz" dedi.

Sezon kapalı olduğu için tekne bakımlarının yapıldığına değinen Bilgiç, "Deniz indikten sonra toparlanması var. Çalışması, motorların, vincin aktif olması var. Tekne tamamen aktif olduktan sonra da ağ bakımlarına geçiliyor" diye konuştu.

Karada yapılan bakımlarla ilgili bilgi veren Bilgiç, özellikle boya ve pervane bakımlarına dikkat edildiğini söyledi.

Teknelerinin bakıma alındığını aktaran Makine Mühendisi Kadir Sağlam ise, "Bu dönemde hem balıkçıların hem de bizlerin teknelerinin bakımını yapıp indiriyoruz. Şu anda bizim teknemizin kaynak işleri vardı bitti, astarı atılıyor ardından boya yapılacak, sonra da denize çıkaracağız" şeklinde konuştu. - MERSİN