Mersin\'in üretim ve ihracat başarısı taçlandırıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen 'Sanayiye ve İhracata Değer Katanlar Plaket Töreni'nde, Türkiye'nin 2025 yılı İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) listelerinde yer alan Mersinli firmalar ödüllendirildi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleri ile plaket almaya hak kazanan sanayici ve ihracatçılar katıldı.

Törende, Türkiye'nin 2025 yılı İSO Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile TİM İlk 1000 İhracatçı listelerinde yer alan Mersin firmalarına plaketleri takdim edildi. Programda ayrıca kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Konuşmasında ödül alan firmaların Mersin'in ekonomik değerlerini temsil ettiğini belirten MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu başarıların sadece ekonomik verilerden ibaret olmadığını söyledi.

Bugün yalnızca başarı listelerini kutlamadıklarını ifade eden Çakır, "İSO birinci ve ikinci 500 ile TİM ilk 1000 listelerinde yer alan firmalarımız, üretim, istihdam ve ihracatlarıyla kentimizin ve ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunuyor. Aynı zamanda Mersin'deki KOBİ'ler için de güçlü bir rol model oluşturuyorlar" dedi.

Mersin'in küresel ticaretteki öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Çakır, "Dünyanın dönüşen jeo-ekonomik haritasında Mersin, üretim, ticaret ve lojistik gücüyle kilit bir rolde. Herkesin gözü Türkiye'de, Türkiye'deki en kritik noktalardan biri ise Mersin. Limanı ve lojistik avantajlarıyla kentimiz bölgenin ekonomi üssü haline geliyor. Geleceğimizi buna göre planlamalıyız" diye konuştu.

Kentin hedeflerine ulaşabilmesi için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Çakır, Mersin Valiliği ile Mersin Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket alan sanayici ve ihracatçılara üretim, istihdam ve ihracata sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Mersin Valisi Atilla Toros da konuşmasında, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin en büyük sanayi ve ihracat kuruluşları arasında güçlü şekilde temsil edildiğini belirtti.

Mersin'in 'devler ligi' olarak nitelendirilen listelerdeki yerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Toros, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma vizyonu sayesinde ülkemiz küresel ekonomide her geçen gün daha güçlü bir konuma yükselmektedir. Bu tablo hepimiz için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İSO ve TİM listelerinde yer alan Mersinli firmalara plaketleri takdim edilerek program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN