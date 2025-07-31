MERSİS Kullanıcı Sayısı 3 Milyona Ulaştı

Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3 milyonu, mobil uygulama indirilme sayısı 68 bini aştı.

Ticaret Bakanlığı, 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yapan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS) aktif kullanıcı ve mobil uygulama indirilme sayılarını paylaştı. Bakanlığın yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen en kapsamlı ve stratejik bilgi sistemlerinden biri olarak gösterilen MERSİS'in Türkiye'de şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerinin merkezi bir yapı üzerinden yürütülmesini sağladığı belirtildi. Açıklamada haziran ayı sonu itibarıyla MERSİS'in aktif kullanıcı sayısının 3,3 milyona ulaştığı ve aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısının 2,5 milyonun üzerine çıktığı ifade edildi. Ayrıca sistem üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni kuruluş işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

MERSİS Mobil Uygulaması'nın toplam indirilme sayısı 68 bin 555'e ulaştı

Açıklamada, "Yaklaşık 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yapmakta, tüm ilgililere şirket ve ticari işletmelere ilişkin güncel, doğru ve güvenilir verileri sunmaktadır. Bu yönüyle MERSİS, sadece Ticaret Bakanlığı'nın değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti projesidir" denildi.

Vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve ticaret sicili işlemlerinin kesintisiz yürütülmesini temin etmek amacıyla geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması'nın kullanım alışkanlıkları ve güncel ihtiyaçlara uygun bir yapı sunduğu ifade edilen açıklamada, "MERSİS Mobil ile MERSİS web uygulaması üzerinden yapılabilen tüm işlemler mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Alternatif hizmet kanalları sunularak, ticaret siciline erişim kolaylaştırılmıştır. Hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılmış, ticaret sicili işlemlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandırılmıştır. Mobil yükleme platformları üzerinden erişime açılan uygulamanın toplam indirilme sayısı 68 bin 555'e ulaşmış olup, kullanıcı sayısı her geçen gün artış göstermektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA