Merz, devletin ekonomiye müdahalesini ve güneş teşviklerinin kısılmasını savundu - Son Dakika
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Merz, devletin ekonomiye müdahalesini ve güneş teşviklerinin kısılmasını savundu

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki etkinlikte devletin ekonomik kararları almaması gerektiğini savunarak güneş enerjili çatı teşviklerinin azaltılmasını istedi. Merz, kritik ham maddelerin AB düzeyinde stoklanması için devlet desteğini tek istisna olarak açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, devletin ekonomik işleyişe mümkün olduğunca az müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Friedrich August von Hayek Vakfı tarafından Berlin'de düzenlenen etkinlikte konuşan Merz, "Devlet ekonomik kararları kendisi almamalıdır, çünkü bunu yapamaz. En iyi çözümlerin merkeziyetçi bir yapı yerine yerinden gelişebilmesi için açık pazarlara, girişimcilik özgürlüğüne ve rekabete ihtiyacımız var." dedi.

Bu doğrultuda, güneş enerjili çatılara yönelik devlet teşviklerinin azaltılmasını ve Avrupa Birliği (AB) ticaret engellerinin mümkün olan en düşük seviyede tutulması konusundaki kararlılığını savunan Merz, "Made in Europe" (Avrupa Malı) tartışmaları kapsamında AB içindeki üretimi korumak adına birlik dışı mallara daha yüksek gümrük vergisi getirilmesini içeren süreçte, Fransa'nın bu yöndeki taleplerine karşı mesafeli bir duruş sergileneceğine işaret etti.

Merz, devletin kendi kararlarını piyasaya dayatmak yerine özgürlüğün yeşerebileceği bir düzenleyici çerçeve oluşturmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Mülkiyet haklarının korunması, rekabetin önünün açılması, altyapı ile etkin finansman araçlarının sağlanması ve mevcut kuralların titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizen Merz, "Devlet stratejisi ivme kazandırabilir ancak açık pazarların keşif sürecinin yerini asla alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, özellikle enerji politikasında rekabetten çok fazla kaçınıldığını aktararak, teşviklerin azaltılması gerektiğini, bunun enerji dönüşümünün sonu anlamına gelmediğini vurguladı.

Merz, "Ekonomik ve çevresel hedeflere ulaşmanın tek yolu budur. Aksi takdirde, demokratik çoğunluk yüksek maliyetler gerekçesiyle bu hedefleri tamamen reddedecektir." uyarısını yaptı.

Kritik ham maddelerin stoklanmasında devlet desteği istisnası

Friedrich Merz, ekonomi politikalarındaki liberal yaklaşımına tek bir istisna getirerek, kritik ham maddelerin AB düzeyinde stoklanması için devlet desteği çağrısında bulundu.

Ham madde çıkarımı ve işlenmesinin çok az sayıda ülkede yoğunlaşmasının ciddi riskler oluşturduğuna dikkati çeken Merz, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet bu risklerin azaltılmasına ve tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olmak zorundadır. Brüksel'e çok somut bir teklif sunarak bu kritik ham maddelerin Avrupa genelinde stoklanmasını önerdim. Gelecekte tamamen bağımlı olacağımız bataryaların, yüksek performanslı elektrikli motorların, yarı iletkenlerin ve diğer birçok yüksek teknoloji ürününün üretimi bu malzemeler olmadan imkansızdır."

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinde siyasi ve ekonomik düzene inanan vatandaşlar arasında karşılıklı hoşgörü ve "cömertliğe" ihtiyaç duyulduğunu ancak bu duygunun ülkede kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktararak, özellikle genç nesil arasında adalet ve geleceğe yönelik şüphelerin yaygın olduğunu ifade etti.

Hükümetin bu şüpheleri gidermek adına reformlar yürüttüğünü belirten Merz, "Ancak aynı zamanda şu gerçek de ortada duruyor. Bize mutlak adaleti sağlayabilecek hiçbir hesap makinesi yoktur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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