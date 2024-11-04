Mesir Macunu Tescillendi - Son Dakika
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Ekonomi

Mesir Macunu Tescillendi

Manisa mesir macunu, AB'den coğrafi işaret tescili aldı; tanıtım ve turizme katkı sağlaması bekleniyor.

04.11.2024 14:16
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Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan mesir macununun, daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini söyledi.

Tanık, gazetecilere 3 yıl süren çabaların sonucunda mesir macununun tescillenmesinden duydukları mutluluğu anlattı.

AB coğrafi işaretinin ürüne pazarlama ve tanıtım anlamında katkı sağlayacağını ifade eden Tanık, "Artık Manisa mesir macunu, bu belgeyle birlikte yaygınlaşacak. Kentimizin ve ülkemizin turizmine, tanınırlığına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tanık, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, "3 yıla yakın bir zamandan beri çalışma yapılıyor. Türkiye'de AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün oldu. Bunlar çok önemli belgeler. Manisa mesir macunu bu tescille daha geniş bir kitleye ulaşabilecek." dedi.

Mesirin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macunu, her yıl bahar geldiğinde düzenlenen ve UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, kentteki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçılıyor.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, manisa, Sanat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mesir Macunu Tescillendi - Son Dakika

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