Meslek Yüksekokulları İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Meslek Yüksekokulları İçin Protokol İmzalandı

Meslek Yüksekokulları İçin Protokol İmzalandı
27.06.2025 17:06
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, TOBB ile iş birliği protokolü imzalayarak eğitimde nitelik artıracak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Manisa'daki oda ve borsalarla önemli bir iş birliğine imza attı.

Protokol; mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Eğitim içeriklerinin hazırlanmasından, atölye ve laboratuvarların geliştirilmesine; staj, uygulamalı eğitim ve istihdam imkanlarına kadar geniş kapsamlı iş birliklerini içeriyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 103 üniversite bünyesindeki 388 meslek yüksekokulu, 367 TOBB üyesi oda ve borsa ile eşleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi de Manisa Teknik Bilimler, Salihli, Akhisar, Alaşehir, Soma ve Turgutlu Meslek Yüksekokulları ile protokole dahil oldu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay ve Prof. Dr. Ahmet Çetin'in katılımıyla imzalanan protokolde; Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, Akhisar TSO Başkanı Sami Karaoğlan, Soma TSO Başkanı Cem Doğan ve Alaşehir TSO Başkanı Mesut Seyhan yer aldı.

Protokol çerçevesinde öğrenciler; TOBB'a bağlı oda ve borsalarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam imkanlarından yararlanacak. Aynı zamanda meslek yüksekokullarının eğitim süreçleri, yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, ülkemizin en köklü ve aktif odalarından biri olarak, Manisa'nın ekonomik gücünü daha da ileriye taşımak adına tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Sanayi ile eğitimi buluşturarak nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve gençlerimizin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması adına üniversitemizle imzalanan iş birliği protokolünün, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, bu iş birliğinin hem öğrencilerin donanımını artıracağını hem de üniversite-sanayi iş birliğine ivme kazandıracağını belirterek, protokole katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meslek Yüksekokulları İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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