META'da Siber Saldırılar Sabit Kalırken Mobil Tehditler Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

META'da Siber Saldırılar Sabit Kalırken Mobil Tehditler Artıyor

27.05.2025 11:46
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Kaspersky, META bölgesinde mobil saldırılarda artış olduğunu ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) uzmanları, META bölgesinde siber saldırı oranlarının 2025'in ilk çeyreğinde geçen çeyreğe göre sabit kaldığını, Orta Doğu'da ise yüzde 43 artışla 57 binin üzerinde mobil saldırı kaydedildiğini bildirdi.

GReAT uzmanları, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde şekillenen mobil tehdit dinamiklerine dair en güncel eğilimleri Kaspersky tarafından Tayland'ın Phuket Adası'nda bu yıl onuncusu düzenlenen Cyber Security Weekend (Siber Güvenlik Haftasonu)-META 2025 Konferansı'nda paylaştı.

Verilere göre, Türkiye ve Afrika'da mobil tehditlerde düşüş kaydedildi. Türkiye'de geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 16 azalışla 28 bin 592 saldırı rapor edilirken, Afrika kıtasında yüzde 17 düşüşle 94 bin 270 saldırı tespit edildi.

Mobil platformlar siber suçlular için giderek daha cazip hale gelirken, saldırılar da daha karmaşık ve hedefli hale dönüştü. Saldırganlar kurbanların cihazlarına erişmek için sosyal medya platformları ve resmi olmayan uygulama mağazaları gibi birden fazla yöntemi içeren kademeli bir bulaşma stratejisi izledi.

Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi platformlar üzerinden yayılan sahte düğün davetiyeleriyle dağıtılan "Tria Trojan" adlı zararlı yazılım, kullanıcıları yasal uygulama gibi görünen kötü amaçlı APK dosyalarını indirmeye ikna etmeye çalışıyor.

SparkCat yapay zeka ile veri topluyor

Kaspersky uzmanları, SparkCat adlı yapay zeka destekli yeni bir Truva atı keşfettiklerini ve bu yazılımın hem App Store hem de Google Play üzerinden 242 binden fazla kez indirildiğini aktardı. SparkCat'in, dokuz farklı dilde kripto para ve hassas bilgileri taramak amacıyla makine öğrenmesinden faydalandığı tespit edildi.

Ayrıca, piyasaya sunulmadan önce kötü amaçlı yazılımlarla yüklü olarak gelen sahte akıllı telefon modellerine de dikkat çekildi. Bu cihazlarda "Triada" isimli kötü amaçlı yazılımın değiştirilmiş versiyonlarının önceden yüklü olduğu gözlemlendi.

Kaspersky, mobil tehditlerden korunmak isteyen kullanıcıların yalnızca resmi uygulama mağazalarından yazılım indirmesini, uygulama izinlerini dikkatle yönetmesini, güvenilir mobil güvenlik çözümleri kullanmasını ve güncellemeleri zamanında gerçekleştirmesini öneriyor.

"Siber güvenlik reaktif değil proaktif olmalı"

Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Shishkova, META bölgesindeki bazı ülkelerde mobil saldırıların azalmasının olumlu bir sinyal olabileceğini belirtti.

Shishkova, "Bu durum farkındalığın arttığını ve koruyucu önlemlerin işe yaramaya başladığını gösterebilir. Ancak tehdit henüz ortadan kalkmış değil. Siber suçlular giderek daha yetenekli ve seçici hale geliyor, karmaşık yapay zeka destekli ve hedefli saldırılardan giderek daha fazla yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En dikkatli kullanıcıların bile karmaşık tehditleri fark edemeyebileceğini belirten Shishkova, "Bu yüzden siber güvenlik reaktif değil proaktif olmalıdır. Siber suçluların önüne geçmek için teknoloji şirketlerinin yenilikçiliği, güvenlik uzmanlarının uzmanlığı ve kullanıcıların farkındalığı gerekiyor. Bu ortak bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Kaspersky, Yazılım, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi META'da Siber Saldırılar Sabit Kalırken Mobil Tehditler Artıyor - Son Dakika

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