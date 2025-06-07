Meta, Türkiye'de Dijital Okuryazarlığı Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Meta, Türkiye'de Dijital Okuryazarlığı Artırıyor

07.06.2025 11:20
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Meta, Türkiye'de 175 binden fazla kişiye dijital okuryazarlık eğitimi vererek güvenli interneti teşvik ediyor.

Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye (AMET) Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Türkiye'de dijital okuryazarlığı artırmak için çeşitli programlar yürüttüklerini belirterek, "Bu eğitimlerle, 2017'den bu yana, çocuklar, gençler, ebeveynler, yetişkinler ve öğretmenler dahil olmak üzere 175 binden fazla kişiye ulaştık." dedi.

Meta, Türkiye'de güvenli internet kullanımı konusunda çeşitli projeler ve geliştirdiği araçlarla gençlerin ve ebeveynlerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Dijital platformların hayatın her alanında etkin rol oynamaya başlamasıyla birlikte, çevrim içi güvenlik konusu daha fazla önem taşıyor. Özellikle çocuklar ve gençler, dijital dünyada daha fazla vakit geçirirken, onları olası risklerden koruyacak sürdürülebilir çözümlere duyulan ihtiyaç da artıyor.

Meta AMET Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Boakye, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gençlerin artık aynı anda birden fazla platform kullandığını ve bu yüzden tüm sektörün, içerik standartları ve yerleşik güvenlik önlemleri konusunda ortak bir zeminde buluşmasının şart olduğunu söyledi.

Boakye, ebeveynlerin de çocuklarının hangi uygulamayı kullandığı fark etmeksizin, neye eriştiklerini gönül rahatlığıyla bilecekleri güvenilir bir çerçeveye ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Meta olarak, Türkiye'de dijital okuryazarlığı artırmak için çeşitli programlar yürüttüklerinin altını çizen Boakye, şunları kaydetti:

"Bu programlarda özellikle dezenformasyon, içerik politikaları ve medya okuryazarlığı gibi konulara odaklanıyoruz. Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğümüz ve ölçeklendirilmiş bir yapıya sahip olan dijital okuryazarlık programımız 'Kontrol Bende', gençlerin dijital güvenliğini merkeze alıyor. Aynı zamanda ebeveynler, eğitimciler ve gençler arasında farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmayı hedefliyor. Bu eğitimlerle, 2017'den bu yana, çocuklar, gençler, ebeveynler, yetişkinler ve öğretmenler dahil olmak üzere 175 binden fazla kişiye ulaştık."

Boakye, 2021'de "Dijital Macera Oyunu"nu hayata geçirerek 35 binden fazla çocuğa temel dijital okuryazarlık becerilerini öğrettiklerini hatırlatarak, "Genç Hesapları" odağında hem çevrim içi güvenliği teşvik etmeye hem de ebeveynleri ve gençleri dijital dünyada güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

"Gençlerin görebileceği içeriklerle ilgili daha sıkı kurallar uyguluyoruz"

Stratejilerinin temelinde ise ebeveynler ve gençlerle olan etkileşimlerini derinleştirmek olduğunu vurgulayan Boakye, aynı zamanda uzmanlar, içerik üreticileri ve politika yapıcılar gibi etkili paydaşlarla işbirliklerini güçlendirerek, ilkelerinin daha iyi anlaşılmasını sağladıklarına işaret etti.

Boakye, genele bakıldığında, farklı ülkelerdeki gençlerin Instagram'ı oldukça benzer şekilde kullandığını gördüklerini dile getirdi.

Gençlerin dijital araçlara çok hızlı adapte olduklarını ve Instagram gibi uygulamaları hem arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmak hem de ilgi alanlarını keşfetmek için aktif bir şekilde kullandıklarını kaydeden Boakye, şöyle devam etti:

"Biz de gençlerin Instagram'da kendilerini güvende hissedebilecekleri, pozitif deneyimler yaşamalarını istiyoruz. Bunun önemli bir parçası da yaşlarına uygun içerikler görmelerini sağlamak. Ebeveynlerin, çocuklarının çevrim içi ortamda yetişkinlere yönelik ya da uygunsuz içeriklerle karşılaşmasından endişe duyduğunun farkındayız. Bu nedenle, gençlerin görebileceği içeriklerle ilgili daha sıkı kurallar uyguluyoruz."

Boakye, topluluk kurallarını ihlal eden içerikleri platformdan kaldırdıklarını, aynı zamanda cinsel çağrışımlar içeren ya da intihar ve kendine zarar verme gibi hassas konuları içeren gönderilerin önerilmemesine özen gösterdiklerini aktardı.

"Politika yapıcılarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği"

Türkiye özelinde ebeveynlerin, çocuklarını sosyalleşmekten ve yaratıcılıktan tamamen kopmadan korumalarına yardımcı olacak güvenli dijital araçlar arayışında olduğunu belirten Boakye, "Genç Hesapları tam da bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. Gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, keşfedebilecekleri ve bağlantı kurabilecekleri güvenli bir alan sunarken, ebeveynlere de içlerinin rahat olacağı güçlü bir koruma sistemi sunuyor." ifadelerini kullandı.

Boakye, Meta olarak hem Türkiye'de hem de dünyada tüm hizmetlerinde güvenli kullanım kültürünü desteklemeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Bu kapsamda, politika yapıcılarla ve STK'lerle işbirliği yaptıklarına, uzmanlar ve ebeveynlerle düzenli olarak görüşerek ürünlerini gençler için daha güvenli ve yaşlarına uygun bir deneyim sunacak şekilde nasıl tasarlamaları gerektiğini anlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Boakye, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl içinde hayata geçireceğimiz yeni adımlarla, Instagram Genç Hesapları için ek koruma önlemleri sunacağız. Yaş doğrulama süreçlerini daha da güçlendirmek ve gençleri yaşlarına uygun deneyimlere yönlendirmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, bir gencin ilk hesabına dair verileri kullanarak, farklı bir hesap üzerinden yaşını büyük göstererek platforma katılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Hesaplar birbirine bağlandığında, eğer biri yetişkin yaşta görünüyorsa, bu bağlantı üzerinden yaşı büyütmeye yönelik girişimleri de engelliyoruz. Ayrıca, doğum tarihi yetişkin yaşta gösterilen hesapların aslında gençlere ait olup olmadığını tespit etmek için daha proaktif adımlar atmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Teknoloji, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta, Türkiye'de Dijital Okuryazarlığı Artırıyor - Son Dakika

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