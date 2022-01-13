Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar

ABD'de sanal emlak şirketi Metaverse Group, SuperWorld isimli bir sanal alışveriş mağazasına yatırım yaptı. Fakat SuperWorld isimli platformda öne çıkan tarihi yapıların satış fiyatları ise dikkat çekti.

BİRÇOK TARİHİ YAPI SATIŞTA

1 milyon dolara yatırım yapılan SuperWorld isimli platformda Central Park'tan Eyfel Kulesi'ne, Çin Seddi'nden Gize Piramitleri'ne kadar birçok tarihi ve önemli yapı ve alan kripto para ile satın alınabiliyor. SuperWorld'un internet sitesine bakıldığında ise Dünya haritası dijital olarak görülürken, artırılmış gerçeklik özelliğinin de bulunduğu görülüyor.

SULTANAHMET CAMİİ 334 DOLAR

Platformun internet sitesinde öne çıkarılan yerler arasında Türkiye'den de tarihi bir yapı var. SuperWorld'ün öne çıkardığı tarihi yapılardan biri de Sultanahmet Camisi oldu. Bu haberin yazıldığı sırada 0.1 Ethereum'a (yaklaşık 334 dolar) satışta olan Sultanahmet Camisi'ni satın almak için ise uyumlu cüzdan gerekiyor.

AYASOFYA CAMİİ 334 BİN DOLAR

Fakat sitede daha farklı konumlara bakıldığında Türkiye'den başka tarihi yapıların da satışta olduğu görülüyor. Sultanahmet Camisi'nin hemen yanındaki Ayasofya Camisi'nin 100 Ethereum'a (334.396 dolar) satıldığı görülüyor. Öte yandan platformdaki diğer noktaların da 0.1 Ethereum'a satışta olduğu görülürken Türkiye'de Ayasofya Camisi'nin en yüksek fiyata satışta olduğu kayıtlara geçti.

Kaynak: Sözcü