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Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar - Son Dakika

Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar

13.01.2022 11:57

Geçen yıl isim değiştirerek Meta adını alan Facebook'un fitilini ateşlediği "metaverse" çılgınlığı giderek büyüyor. ABD'li bir sanal emlak şirketi birçok tarihi yapıyı, sanal olarak satışa çıkardı. Satışa çıkarılanlar arasında Türkiye'den de eserler var. Sanal evrende Sultanahmet Camii için 334 dolar, Ayasofya Camii ise 334 bin dolar isteniyor.

ABD'de sanal emlak şirketi Metaverse Group, SuperWorld isimli bir sanal alışveriş mağazasına yatırım yaptı. Fakat SuperWorld isimli platformda öne çıkan tarihi yapıların satış fiyatları ise dikkat çekti.

BİRÇOK TARİHİ YAPI SATIŞTA

1 milyon dolara yatırım yapılan SuperWorld isimli platformda Central Park'tan Eyfel Kulesi'ne, Çin Seddi'nden Gize Piramitleri'ne kadar birçok tarihi ve önemli yapı ve alan kripto para ile satın alınabiliyor. SuperWorld'un internet sitesine bakıldığında ise Dünya haritası dijital olarak görülürken, artırılmış gerçeklik özelliğinin de bulunduğu görülüyor.

Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar

SULTANAHMET CAMİİ 334 DOLAR

Platformun internet sitesinde öne çıkarılan yerler arasında Türkiye'den de tarihi bir yapı var. SuperWorld'ün öne çıkardığı tarihi yapılardan biri de Sultanahmet Camisi oldu. Bu haberin yazıldığı sırada 0.1 Ethereum'a (yaklaşık 334 dolar) satışta olan Sultanahmet Camisi'ni satın almak için ise uyumlu cüzdan gerekiyor.

Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar

AYASOFYA CAMİİ 334 BİN DOLAR

Fakat sitede daha farklı konumlara bakıldığında Türkiye'den başka tarihi yapıların da satışta olduğu görülüyor. Sultanahmet Camisi'nin hemen yanındaki Ayasofya Camisi'nin 100 Ethereum'a (334.396 dolar) satıldığı görülüyor. Öte yandan platformdaki diğer noktaların da 0.1 Ethereum'a satışta olduğu görülürken Türkiye'de Ayasofya Camisi'nin en yüksek fiyata satışta olduğu kayıtlara geçti.

Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar

Kaynak: Sözcü

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Son Dakika Ekonomi Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar - Son Dakika
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