MEÜ'de yerli çelik bağlantı elemanları üretimi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

MEÜ'de yerli çelik bağlantı elemanları üretimi başladı

MEÜ\'de yerli çelik bağlantı elemanları üretimi başladı

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşkın'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, savunma sanayi için yerli ve milli yüksek kaliteli çelik bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, çelik malzemesine yeni alaşım elementleri ilave edilerek elde edilen ürün, zırh, zırhlı personel taşıyıcı, askeri araç ve tank yapımında kullanılabilecek. Yerli ve milli ürünün maliyet açısından daha uygun olması planlanmaktadır.

10.02.2024 14:37
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşkın'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yerli çelik bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriliyor.

Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. Öğretim Üyesi Umut Önen ve Dr. Öğretim Üyesi Öyküm Başgöz'ün araştırmacı olarak yer aldığı "Savunma Sanayi İçin Yüksek Mukavemetli Bağlantı Elemanlarının Üretimi" projesinin 18 ay süreceğini söyledi.

Proje kapsamında, savunma sanayide kullanılacak yerli ve milli yüksek kaliteli çelik üretimi yapacaklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde var olan çelik malzemesinin içerisine yeni alaşım elementleri ilave ettik. Kendi teknolojimiz ve imkanlarımızla elde ettiğimiz ürünü daha sonra birtakım termomekanik işlemlere tabi tutarak farklı bir ürün haline getirdik. Bu malzeme zırh, zırhlı personel taşıyıcı, askeri araç ve tank yapımında kullanılabilecek. Ürünümüzü çok kısa sürede görücüye çıkarmayı planlamaktayız. Yerli ve milli ürünümüz, yurt dışından ithal edilen ürünlere göre maliyet açısından daha uygun olarak karşımıza çıkacaktır."

Kaynak: AA

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