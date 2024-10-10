MEVKA ve Konya Teknik Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

MEVKA ve Konya Teknik Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Protokolü

MEVKA ve Konya Teknik Üniversitesi\'nden Siber Güvenlik Protokolü

Siber güvenlik uzmanı ihtiyacına yönelik MEVKA ve Konya Teknik Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı.

10.10.2024 09:33
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Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Teknik Üniversitesi arasında ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarının artırılması ve potansiyel yeteneklerin tespit edilerek dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanına yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Dünyada bilgi ve iletişim sistemlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmış ve hayatımızın hemen her alanında bu sistemler önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Teknolojinin giderek daha fazla dijitalleşmesi, beraberinde güvenlik konusunun önemini de artırmaktadır. Son yıllarda yapılan iş gücü araştırmalarına göre siber güvenlik alanında önemli sayıda insan kaynağına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Tam da bu noktada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'nin 16 Kalkınma Ajansı bölgesini kapsayan 20 ilde yürütülen ve ülke genelinde Kalkınma Ajansları vasıtasıyla siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması hedeflenmektedir. Ulusal çapta geniş kapsamlı olarak yürütülen ve geleceğin siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesine büyük katkılar sağlayacak olan bu programa ajansımızın da dahil edilmesi bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Ajans olarak bizler de kurulduğumuz günden bugüne kadar bölgemizde yer alan gençlerimizin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması amacıyla siber güvenlik, yazılım ve yapay zeka, robotik kodlama ve tasarım, arduino eğitimleri gibi alanlarda teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli modüllerden oluşan program ve projeler yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Konya Teknik Üniversitemizle imzaladığımız protokol de 2024-2025 akademik yılı içerisinde üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak siber güvenlik konusunda eğitim faaliyetlerini ve sağlanacak altyapıları kapsamaktadır. Düzenlenecek olan Siber Vatan Programı ile eğitimlerin yanında teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferanslar ve seminerler, mentor firmalar ile birebir çalışmalar, Capture The Flag (CTF) yarışmaları düzenlenerek girişimcilik ekosistemi oluşturulacak ve geliştirilecektir. Gerek ülkemizin ve gerekse de bölgemizin siber güvenliğine çok değerli katkıları olacağına inandığımız bu programa verdikleri kıymetli destek için Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizi siber vatanımızda dijital sektörlerin gelişimine hız ve güç verecek yeni ürün/hizmet geliştirmenin vermiş olduğu eşsiz mutluluğu ve gururu birlikte yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de protokol ile ilgili olarak, "Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Teknik Üniversitesi olarak siber güvenlik alanında önemli bir iş birliği protokolü imzaladığımızı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması, öğrencilerimizin bu alandaki farkındalıklarının artırılması ve potansiyel yeteneklerin tespit edilmesi konusundaki kararlılığımızı pekiştiren bu adım, aynı zamanda dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir katkı sağlayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, siber güvenlik alanında yetkin bireyler olarak yetişmesi için gereken altyapıyı sağlamayı hedefliyoruz. Bu protokol, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirecek çeşitli programlar, seminerler ve uygulamalı eğitimler içerecek. İş birliğimizin, ülkemizdeki siber güvenlik alanındaki yetenek açığını kapatmak için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlikte daha güvenli bir dijital geleceği inşa etme yolunda kararlılıkla ilerleyeceğimizi vurgulamak istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Mevlana, Ekonomi, Eğitim, Ajans, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEVKA ve Konya Teknik Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Protokolü - Son Dakika

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