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Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak - Son Dakika

Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak

17.12.2021 16:06
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, çalışanlarına müjde verdi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, çalışanlarına müjde verdi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklamasının ardından Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da personelin alacağı en düşük ücretin net 5 bin lira olacağını duyurdu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, belediye çalışanlarına müjde verdi. İlk açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Tarhan, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada da belediye çalışanlarının yeni yılda alacakları en düşük ücretin 5 bin lira olacağını belirtti. Tarhan, "Bugüne kadar çalışanlarımıza haklarını verirken, toplu sözleşmeleri yaparken, her zaman şartlarımızı zorluyor ve belirlenen rakamın üzerinde bir ücret tarifesi uyguluyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyon öyle bir noktaya geldi ki, tüm Türkiye'de olduğu gibi belediyemizin çalışanları da çok zor ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen 'CHP'li belediyelerde verilen asgari ücret net 4 bin 500 Türk Lirası olacak' şeklindeki müjdenin üzerine biz de bir katkı koyarak Mezitli Belediyesindeki en düşük ücreti net 5 bin TL olacak şekilde belirledik. Ekibimizle birlikte çalışanlarımızın enflasyon baskısından daha az etkilenerek görevlerini daha mutlu şekilde yapabilmeleri için şartlarımızı da zorlayarak önemli bir artış sağlamış olduk. Emekleriyle çağdaş, mutlu Mezitli'yi oluşturan tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak - Son Dakika
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