MICE Turizmi Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

MICE Turizmi Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleşti

TÜRSAB öncülüğünde düzenlenen sempozyumda MICE turizminin geleceği ve dayanıklılığı ele alındı.

21.12.2024 14:16
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) öncülüğünde İstanbul'da "MICE Turizmi: Türkiye'nin Stratejik Gücü ve Sürdürülebilir Geleceği Sempozyumu" gerçekleştirildi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe, MICE sektörü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turizm sektör paydaşı ve basın mensupları katıldı.

Sempozyumda sektör uzmanları 6 ayrı oturumda, "MICE Turizmi ve Türkiye", "Jeopolitik Gücün Kullanımı ve Türkiye'nin MICE Merkezi Olarak Konumlandırılması", "MICE Sektöründe Zorluklar ve Çözümler (Acenteler & Oteller Gözünden)", "Taşımacılık ve MICE", "Dijitalleşme ve MICE", "Kurumsalın Gözünden MICE'tan Gelecek Beklentileri" başlıkları altında MICE turizmindeki son gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin 12 ay ve ülke geneline yayılmasında en önemli kanallardan birinin MICE olduğuna dikkati çekti.

Bağlıkaya, turizm gelirlerindeki artış hedefi çerçevesinde bu alandaki gelişime önem verilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, TÜRSAB olarak MICE sektörüne katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker de TÜRSAB olarak gerek ulusal gerekse uluslararası etkinliklerle turizmin gelişimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eker, TÜRSAB'ın ulusal ve uluslararası düzeydeki fuar katılımlarıyla, büyükelçilikler, konsolosluklar gibi yabancı misyon temsilcilikleriyle gerçekleştirdiği istişarelerle, ülke içinde olduğu gibi dünyanın her yerinde sektörü temsil ettiğini aktararak, "Bu birlik ve beraberliğe herkesin sahip çıkması gerekiyor." dedi.

TÜRSAB İhtisas Başkanlıklarının çok etkin çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Eker, bu sempozyumun da MICE İhtisas Başkanlığınca özverili çalışma sonucunda hayata geçirildiğini dile getirerek, emeği geçenlere ve katkı sunan sponsorlara teşekkür etti.

TÜRSAB MICE İhtisas Başkanı Gürkan Akün ise başarısı deniz, kum, güneş ile anılan Türk turizmini 12 aya yaymada MICE'ın önemine işaret etti.

Akün, konjonktürel yapısı, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan konumu, kolay ulaşılabilirliği ve modern kongre altyapısıyla önemli destinasyonlardan biri olan ülkenin mevcut konumundan daha ileri seviyelere çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MICE Turizmi Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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