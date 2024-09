Mikro Kredi ile Mutfağını Kurdu

Ekonomi

Mikro kredi kullandı, kendi mutfağını kurdu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Pınar Keçeci, İl Özel İdaresi'nden kullandığı mikro kredi ile kendisine mutfak kurdu. Evinde bulunan tencere ve tava ile başladığı hazır yemek işine şu an kurduğu mutfakta devam ediyor. Siparişlere yetişmekte zorlandığını söyleyen Keçeci, ileride büyük bir mutfak kurarak yüzlerce kişiye hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.

Gülşehir ilçesinde yaşayan Pınar Keçeci üç yıl önce eşinin çalıştığı iş yerinin yemeklerini yaparak başladığı hazır yemek işine, kurduğu mutfakta devam ediyor. Özellikle tarım işçileri başta olmak üzere birçok kesime günlük hazır yemek ürettiklerini söyleyen Keçeci İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Hazır yemek işine 2018 yılında evde başladım. Üç yıl boyunca eşimin iş yerinin yemeğini yaptım. Daha sonra talepler artınca Gülşehir'de ev yemekleri açığını gördüm. Evde sekiz kişiyle başladığım yemek talepler artıca 60 kişiyi buldu" dedi.

'Mikro kredi hayatını değiştirdi'

Evde 180 kişilik toplu yemek siparişinin kırılma noktası olduğunu söyleyen Pınar Keçeci, Nevşehir İl Özel İdaresi'nden kullandığı mikro kredi ile mutfak malzemeleri aldığını söyledi.

'Günlük 250 kişilik yemek yapıyor'

İlk olarak 8 kişi ile başladığı yemek işinde, şu an günlük 250 kişilik yemek yaptığını söyleyen Keçeci şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir İl Özel İdaresine başvuru yaptım. Devletimin verdiği destekle makine aldım. Sonrasında iş yeri konusunda bayağı desteklediler. Şu an 250 kişilik yemek yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün büyümeye çalışıyoruz. Şu an küçük bir mutfağız, inşallah ileride daha geniş sanayileşmiş bir mutfakla birçok bayan arkadaşımla çalışmayı düşünüyorum. Bu işe başladığımda ailem kesinlikle destek vermiyordu. Öncelikle eşimin ve babam hiçbir şekilde olumlu görmüyordu. Ama ilk kabullenen eşim oldu, sonrasında işe başladığımda biraz daha yol kat ettiğimde babam da verdiğim çabanın boş olmadığını, yaptığım işin güzel bir iş olduğunu ve benim başarabildiğimi gördüğü için şu an ikisi de yanımda. En büyük destekçim ve en büyük arkadaşım oldular."

Pınar Keçeci mutfağının girişinde bulunan salonu da restoranda çevirerek dışardan gelen müşterilerine de hizmet veriyor.