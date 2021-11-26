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Mikro Yazılım, halka arz için SPK'ya başvurdu - Son Dakika

Mikro Yazılım, halka arz için SPK'ya başvurdu

26.11.2021 17:04
Mikro Yazılım, halka arz için SPK'ya başvurdu

Mikro Yazılım, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Mikro Yazılım, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirket açıklamasına göre, 1988 yılında kurulan ve kurumsal ticari yazılım sektöründe faaliyet gösteren Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ (Mikro Yazılım), şirket paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 54,35'lik kısmının halka arzı için SPK'ya onay başvurusunda bulundu.

Halka arza, Yapı Kredi Yatırım ve İş Yatırım liderlik ediyor. SPK'ya sunulan taslak izahname Mikro Yazılım'ın "mikro.com.tr", Yapı Kredi Yatırım'ın "ykyatirim.com.tr" ve İş Yatırım'ın "isyatirim.com.tr" adresli internet sitelerinde yayımlandı.

33 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik çözümler geliştiren şirket, 2017 yılında Turk Ventures Advisory Limited'in danışmanlığını yaptığı özel sermaye fonları ve Earlybird Digital East Fund'dan yatırım almıştı. Mikro Yazılım'ın iştirakleri arasında, 2018 yılında yüzde 100'ünü satın aldığı Zirve Yazılım'ın yanı sıra yine yüzde 100'üne sahip olduğu Paraşüt Yazılım ile yüzde 60 oranında ortak olduğu Shopside Yazılım, MuhasebeTech Yazılım ve MevzuatTR Yazılım yer alıyor.

"Güçlü pazar konumuna sahip e-dönüşüm hizmet sağlayıcılarından biriyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mikro Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler, Mikro Yazılım'ın 2018'den itibaren yaptığı 5 şirket ve yazılım satın almasıyla Mikrogrup'u oluşturduğunu belirtti.

Mikrogrup olarak, 30 Eylül 2021 itibarıyla muhasebe ve ticari yazılım programları ile e-dönüşüm hizmetleri sundukları 100 binin üzerinde aktif müşterileri bulunduğunu aktaran Dinçerler, şunları kaydetti:

"420'yi geçen çalışma arkadaşımız, 120 kişiyi geçen Ar-Ge ve yazılım geliştirme ekibimiz ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 345 iş ortağımız ile birlikte ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Bu ürün ve hizmetlerimiz perakende, e-ticaret, dağıtım, otomotiv, inşaat, üretim ve sağlık gibi 30'u aşkın farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ'ler, mikro işletmeler ve bu işletmelere hizmet veren mali müşavirler tarafından kullanılıyor. 2020 yıl sonu itibarıyla lisanslı entegratörlerle çalışan kayıtlı e-dönüşüm kullanıcı sayısına göre yaklaşık yüzde 19'luk bir pazar payıyla, Türkiye'nin güçlü pazar konumuna sahip e-dönüşüm hizmet sağlayıcılarından biriyiz.

Özel sermaye fonlarından sağladığımız yatırımlarla birlikte son yıllarda ivmemizi artırarak pazardaki konumumuzu güçlendirdik. İş yapış biçimimizi ve şirket kültürümüzü şekillendiren müşteri odaklı yaklaşımımızla, sayıları yüz bini aşan aktif müşterilerimiz olmasının gururunu taşıyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin iş ve yaşam pratiklerini etkilediği günümüz dünyasında yazılım sektörünün potansiyeli ortada. Biz de bunun bilinciyle, Mikrogrup'un mevcut potansiyelini daha yukarı taşıma ve kurumsal yapımızı güçlendirme yönündeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için bir karar alarak SPK'ya halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgisayar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mikro Yazılım, halka arz için SPK'ya başvurdu - Son Dakika Ekonomi


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