Milas-Bodrum Havalimanı'nda GES Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda GES Projesi Tamamlandı

18.08.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV Havalimanları, Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki GES ile yılda 4 bin ton karbon emisyonunu önleyecek.

TAV Havalimanları, Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanının otopark alanında hayata geçirilen projede, Topcon teknolojisine sahip 11 bin 252 panel kullanıldı.

Sistemin devreye alınmasıyla yılda 4 bin 138 ton karbon emisyonunun önlenmesi bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 200 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbonu dengeliyor. Proje aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi olma özelliğini taşıyor.

GES kurulumu kapsamında havalimanındaki otopark altyapısında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Panel altlarına entegre edilen aydınlatma ve kamera sistemleriyle güvenlik artırıldı, yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otoparklarına yönelik düzenlemelerle erişilebilirlik geliştirildi. Bu çalışmalarla, yolcu deneyiminin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, TAV Havalimanları olarak operasyonlarının çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla uzun vadeli bir strateji izlediklerini belirtti.

Kayaoğlu, 2030'a kadar tüm havalimanlarında karbon nötr, en geç 2050'ye kadar ise net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olan Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki GES projesiyle bu hedef doğrultusunda önemli bir adımı daha tamamlamış olduklarını vurgulayan Kayaoğlu, "Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevresel etkileri azaltmayı hem de sektörde bu dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Bodrum, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milas-Bodrum Havalimanı'nda GES Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:21:13. #7.12#
SON DAKİKA: Milas-Bodrum Havalimanı'nda GES Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.