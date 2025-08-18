Milas-Bodrum Havalimanı'nda GES Projesi Tamamlandı

TAV Havalimanları, Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanının otopark alanında hayata geçirilen projede, Topcon teknolojisine sahip 11 bin 252 panel kullanıldı.

Sistemin devreye alınmasıyla yılda 4 bin 138 ton karbon emisyonunun önlenmesi bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 200 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbonu dengeliyor. Proje aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi olma özelliğini taşıyor.

GES kurulumu kapsamında havalimanındaki otopark altyapısında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Panel altlarına entegre edilen aydınlatma ve kamera sistemleriyle güvenlik artırıldı, yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otoparklarına yönelik düzenlemelerle erişilebilirlik geliştirildi. Bu çalışmalarla, yolcu deneyiminin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, TAV Havalimanları olarak operasyonlarının çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla uzun vadeli bir strateji izlediklerini belirtti.

Kayaoğlu, 2030'a kadar tüm havalimanlarında karbon nötr, en geç 2050'ye kadar ise net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olan Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki GES projesiyle bu hedef doğrultusunda önemli bir adımı daha tamamlamış olduklarını vurgulayan Kayaoğlu, "Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevresel etkileri azaltmayı hem de sektörde bu dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.