Milletvekili Sitelerine Kaçak Elektrik Cezası

01.06.2026 10:56
TOKİ'nin Ankara-Gölbaşı İncek'teki sitelerine, mevzuata aykırı jeneratör nedeniyle 6 milyon TL ceza kesildi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), Ankara-Gölbaşı İncek'te milletvekilleri için inşa ettiği sitelere, kaçak elektrik cezası kesildi. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, sahada yaptığı denetimlerde, söz konusu sitelerdeki jeneratörlerin "mevzuata aykırı" kurulup, çalıştırıldığını belirledi. Bu kapsamda, 47 adet jeneratörün her biri için 130 bin 761 TL olmak üzere toplam 6 milyon 145 bin TL'yi aşkın para cezası uygulandı. Site yönetiminin, bu büyük cezayla ilgili atılacak adımı belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

Türkiye'de, 21 şehiriçi elektrik dağıtım şirketi faaliyet gösteriyor. Dağıtım hizmetleri, özel sektör eliyle yerine getiriliyor.

Dağıtım şirketleri, son dönemde sahada kaçak elektrik denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, site ve apartmanlarda bulunan jeneratörlerin mevzuata uygun kurulup kurulmadığına da bakılıyor. Mevzuata aykırı kurulan ve çalıştırılan jeneratörlere, yüklü miktarda kaçak elektrik cezası kesiliyor.

MİLLETVEKİLİ SİTELERİNE BÜYÜK CEZA

TOKİ'nin, Ankara-Gölbaşı İncek'te milletvekilleri için inşa ettiği siteler de jeneratör nedeniyle kaçak cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, söz konusu sitelerdeki jeneratörlerin, "mevzuata aykırı" çalıştırıldığını tespit etti. 47 adet jeneratörün her biri için 130 bin 761 TL olmak üzere toplam 6 milyon 145 bin TL'yi aşkın para cezası uygulandı.

SİTE YÖNETİMİNE YAZILI BİLGİLENDİRME

Site yönetimi, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin cezasını yazılı olarak daire sahiplerine tek tek iletti. Ceza tutarı ve gerekçesini açıkladı.

Site sakinleri, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, "Bir anketle atılacak adımı belirleme yönünde bir eğilim de var. Ceza ödenebilir, sonra konu yargıya taşınabilir" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Ankara Gölbaşı, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Enerji

