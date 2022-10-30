Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin banka promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin banka promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı

30.10.2022 14:02

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı. MEB Başkanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre, ücretler 16 Kasım'da personelin hesaplarında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

22 BİN 500 TL DAHA ÖDENECEK

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

16 KASIM'DA HESAPLARDA OLACAK

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ PERSONELDE DEĞİŞİKLİK YOK

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin banka promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin banka promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı - Son Dakika
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