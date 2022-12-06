Heyecan yaratan asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! İşçi ve işveren de talebini iletecek - Son Dakika
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Heyecan yaratan asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! İşçi ve işveren de talebini iletecek

06.12.2022 12:24

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zam maratonu yarın gerçekleşecek ilk toplantı ile başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıda hem işçi hem de işveren tarafları taleplerini iletecek. Masada son günlerde gündeme getirilen 3 rakam varken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

İKİ TARAF DA TEKLİFİNİ YAPACAK

Heyecanla beklenen zam maratonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek ilk toplantı ile başlıyor. Toplantıda, işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Her yıl olduğu gibi işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

GÜNDEMDE 3 RAKAM VAR

Toplantıda çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), önceki gün 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesap yapan uzmanlar ise asgari ücretin 8 bin lira civarında olabileceğini belirtti. Enflasyon farkının baz alındığın yüzde 32'lik fark görüldüğünü söyleyen vergi uzmanları, "Yüzde 30'luk bir artış olursa 7.150 TL, yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL, yüzde 45'lik bir zamma göre 7.975 TL civarına gelir. Burada Türk-İş Başkanı'ndan bir açıklaması var, kırmızı çizgimiz diye. Ama bu kasım ayına ilişkin bir açlık sınırı idi. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırı bu düzeye çıkacaktır. Bu nedenle 8 bin lira civarını biz psikolojik sınır görüyoruz. En yüksek tahmin 8 bin TL asgari ücret için." dedi.

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta olacak. Diğer toplantıları tarihi henüz netleşmemişken, belirlenen zam miktarı aralık ayının sonunda kamuoyuna açıklanacak.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Ekonomi Heyecan yaratan asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! İşçi ve işveren de talebini iletecek - Son Dakika


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