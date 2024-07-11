Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam

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4 milyon emeklinin gözü bugün yapılacak zirveye çevrilmiş durumda. En düşük emekli aylığının artırılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bugün Beştepe'de saat 15.30'da bir araya gelecek. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması gündemde.

11.07.2024 10:12
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Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü kulağı yapılacak zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 olurken, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı zamma rağmen en düşük aylığın altında kaldı.

ANKARA'DA KRİTİK EMEKLİ ZİRVESİ

AK Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakam için hazırlık yaptıkları öğrenilirken, kritik isimler bugün Ankara'da bir araya gelecek.

GÖZLER BEŞTEPE'DEKİ TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in katılacağı toplantı bugün Beştepe'de saat 15.30'da başlayacak.

"EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Toplantı öncesinde konuşan AK Partili yetkililer "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullanmıştı.

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

Beştepe'deki kritik zirveden çıkacak karara göre düzenleme Meclis'e sunulacak. AK Partili yetkililer, temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olacak yatırılabileceğini vurguladı.

İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Gözler bugünkü toplantıdan çıkacak kararlara çevrilirken, Ankara kulislerinde rakam da ciddi şekilde telaffuz edilmeye başlandı. İddiaya göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması gündemde.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam

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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Güven Yaşar: neden bütün emeklilere ayni orandazam yapilmiyor yok emekli sandığı %20 sgk %25 yok kök maaş nedir bu farklılıklar. enflasyon herkese aynı oranda dokunuyor 21 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: zatan bizde zam beklemiyoruz bize verilecek zammıda millet vekillerine emeklilerine verin 17 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: 2024 yılı emekliler yılı olacaktı yıkıldık 2025 yılıda inşallah milletvekili yılı olur 13 0 Yanıtla
    Kamil Şenel: Milletvekili yılı olursa emekliden alıp onlara verirler. Daha da verirler. Sonra daha da verirler. Daha çok daha çok derken Bi bakmışsın sonra kimse kalmamış. 2 0
  • Emre Yalman: Haber başlığına bak. Sanırsın emekli maaşlarına %100 zam geliyor. Algı yapmayı iyi beceriyorsunuz 10 0 Yanıtla
  • Ersin Ecder: zam yapmayın arkadaş olduğu gibi kalsın lazımsa 2000 geri siz alın biz size iyilik yapalım 5 0 Yanıtla
  • Çuvaldız: millet vekili zammı 1 günde geçiyor, 3 aydır emekli zammı konuşuluyor..! 2 0 Yanıtla
  • özer bergin: Kök maaşa yapılmayan zam, zam sayılmaz,demedi demeyin. 0 0 Yanıtla

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