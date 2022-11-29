Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek - Son Dakika
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Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek

29.11.2022 11:28

Milyonlarca insan asgari ücret zammını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalar yaptı. Türk-İş ve TİSK başkanları ile 1 Aralık perşembe günü görüşeceğini söyleyen Bilgin, "Asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

"Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." yanıtını verdi. Bu arada, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla salı günü yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.

ZAM ORANI AY SONUNDA AÇIKLANACAK

Asgari ücrette zam pazarlığında geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek - Son Dakika
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