Vedat Bilgin'den umutlandıran açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak?

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Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

"ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA KOMİSYONU TOPLAYACAĞIZ"

Gündem ekonomi ve asgari ücret zammı ilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin heyecanlandıran bir açıklama geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri kapsamında bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapan Bilgin, "Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücret, enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Daha önce asgari ücretin ne kadar olacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hiç endişeniz olmasın" demişti. Erdoğan ayrıca "Yılbaşında asgariyi ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını gidereceğiz" ifadelerini kullanarak da milyonlarca vatandaşı heyecanlandırmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de daha önce asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız." demişti.