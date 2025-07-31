Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

31.07.2025 22:47
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Karacabey Harası'nda gerçekleştirilen ihalede 70 Arap koşu tayından 68'i satıldı ve toplamda 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalı tayı, 3 milyon lira ile 'Taşkın Kral' oldu. İhalede ilk defa hibrit yöntem kullanılarak çevrimiçi teklif alındı ve taylar e-satış ile satıldı. Bu yöntem sayesinde tayların fiyatlarının değerlendiği gözlendi.

Karacabey Harası'nda 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. "Taşkın Kral" isimli tay 3 milyon liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 70 Arap koşu tayından 68'i satılarak 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 68'i 75 ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Taşkın Kral"ı, yine İshak Şahin'in 2 milyon 800 bin liraya satın aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik'in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 68 tayın satışından toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM, ilk defa bu satışlarda hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı - Son Dakika

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