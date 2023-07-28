Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor

28.07.2023 16:03

İBB'nin UKOME toplantısından toplu ulaşımda devrim gibi bir karar çıktı. Bundan böyle İstanbulkart minibüslerde de kullanılacak. Mevcut İstanbulkart tarifesinin geçerli olacağı uygulama ile vatandaşlar "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan minibüslerde de faydalanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda minibüslerin İstanbulkart sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Toplu taşımada devrim etkisi yapacak karar ile İstanbullular, İstanbulkart ile minibüse bindiklerinde "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan yararlanabilecek.

İLK OLARAK ARNAVUTKÖY'DE HAYATA GEÇECEK

UKOME'de alınan karar ile İstanbulkart bundan böyle minibüslerde de kullanılacak. Uygulama önce pilot bölge Arnavutköy'de hayata geçecek. Daha sonra etap etap tüm İstanbul'a yayılacak.

ÜNİVERSİTELİLER DE ÖĞRENCİ TARİFESİNDEN YARARLANACAK

Böylece İstanbullular da bir dizi kazanım elde edecek. Şu an minibüslerde liseye kadar öğrenci tarifesi uygulanabiliyor. Yeni uygulama ile üniversite, açık öğretim gibi kurumlarda da öğrencilik yapanlar öğrenci tarifesinden yararlanabilecek.

İşte İstanbulluların yeni uygulama ile kazanacağı haklar:

  • Mevcut İstanbulkart ücret tarifesi (indirimli, aktarma, ücretsiz vb.) geçerli olacak. Yani minibüse bindiğinizde de artık aktarma yapabileceksiniz.
  • Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler belediye tarafından karşılanacak. Böylece minibüs esnafı da mağdur olmayacak.
  • İlk etapta minibüslerin mevcut araçlarında TSE Onaylı tadilatla koltuk kapasitesi artırılarak araç sınıfı değiştirilerek en az 17+1 koltuklu otobüse dönüşüm sağlanacak. Minibüsler daha konforlu ve rahat olacak.
  • Elektronik bilet sistemine geçilmesi ile birlikte araçlardaki yolculuk verilerine erişilebilirlik artacak hat, güzergah, sefer ve araç planlaması daha hızlı yapılabilecek.
  • Araçlara GPS, kamera, filo yönetimi vb donanımlar eklenerek mevcut filo sistemine zaman entegrasyonu sağlanacak. Araç ve sefer denetimleri kolaylaşacak.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Kısada da insen son duraktada fiyatı aynı çekiyor diyelim bindin ve kısa mesafede indin basmayı unuttun hayırlı işler ulan her işimizde de bir dümen olmak zorundamı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
İstanbul'da toplu taşımaya zam kapıda! İBB, yüzde 57'lik artış talebiyle masaya oturacak İstanbul'da toplu taşımaya zam kapıda! İBB, yüzde 57'lik artış talebiyle masaya oturacak

İstanbulkart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor
15:26 Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi başlıyor
15:21 Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde söndürüldü
15:17 Son Dakika! Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
15:14 IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjdeyi daha duyurdu: KAAN yıl sonu havada
15:10 Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde gergin anlar! Aracın önünü kesip yumrukladılar
15:09 40 milyon liralık tazminat dillere düşmüştü! Nagehan Alçı'nın avukatı konuştu: Mal paylaşımı talebi değil
15:06 1 Ağustos'ta yeni düzenleme başlıyor! Müze ücretlerine gelen zam, bakanlığı harekete geçirdi
15:02 IDEF'ten dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjde verdi: KAAN yıl sonu havada
14:58 Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 16:13:12. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement