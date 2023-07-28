İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda minibüslerin İstanbulkart sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Toplu taşımada devrim etkisi yapacak karar ile İstanbullular, İstanbulkart ile minibüse bindiklerinde "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan yararlanabilecek.
UKOME'de alınan karar ile İstanbulkart bundan böyle minibüslerde de kullanılacak. Uygulama önce pilot bölge Arnavutköy'de hayata geçecek. Daha sonra etap etap tüm İstanbul'a yayılacak.
Böylece İstanbullular da bir dizi kazanım elde edecek. Şu an minibüslerde liseye kadar öğrenci tarifesi uygulanabiliyor. Yeni uygulama ile üniversite, açık öğretim gibi kurumlarda da öğrencilik yapanlar öğrenci tarifesinden yararlanabilecek.
İşte İstanbulluların yeni uygulama ile kazanacağı haklar:
Son Dakika › Ekonomi › Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor - Son Dakika