Öğrenci kartları geçerli olacak, aktarma yapılabilecek! Minibüslerde İstanbulkart dönemi resmen başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda minibüslerin İstanbulkart sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Toplu taşımada devrim etkisi yapacak karar ile İstanbullular, İstanbulkart ile minibüse bindiklerinde "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan yararlanabilecek.

İLK OLARAK ARNAVUTKÖY'DE HAYATA GEÇECEK

UKOME'de alınan karar ile İstanbulkart bundan böyle minibüslerde de kullanılacak. Uygulama önce pilot bölge Arnavutköy'de hayata geçecek. Daha sonra etap etap tüm İstanbul'a yayılacak.

ÜNİVERSİTELİLER DE ÖĞRENCİ TARİFESİNDEN YARARLANACAK

Böylece İstanbullular da bir dizi kazanım elde edecek. Şu an minibüslerde liseye kadar öğrenci tarifesi uygulanabiliyor. Yeni uygulama ile üniversite, açık öğretim gibi kurumlarda da öğrencilik yapanlar öğrenci tarifesinden yararlanabilecek.

İşte İstanbulluların yeni uygulama ile kazanacağı haklar: