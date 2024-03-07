Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarına hurmaları ekledi. Mısır Çarşısı'nda jumbo boy Kudüs hurmasının tanesinin 15 TL'ye satıldığı görüldü. Vatandaşlardan ise "Bir tane bile almam." tepkisi gösterenlerin yanında "Demek alan var ki satıyorlar." yorumu yapanlar da oldu.
Mısır Çarşı'nda her çeşit hurma bulunurken kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.
20 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Murat Üzümcü, "Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs'ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor" dedi
Esnaf Suat Tatlıcı, "Fiyatlarımız 200 liradan başlıyor, 620 liraya kadar hurmamız var. Taneyle satılan hurmalar peygamber efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması. Tanesi 10-15 lira. Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek. Kudüs hurmasının kilosu 200 lira, biraz daha büyük Kudüs hurması 320 lira, Jumbo hurma 420 lira" şeklinde konuştu.
Hurma fiyatlarına bakmaya gelen Hüsamettin Özkan, "Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?" dedi. Sema Köse, "Pahalı ama herkes ekonomik durumuna göre hareket ederse her şey daha güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu. Mehmet Gülendar, "Kilosu 220 lira olan hurmadan bütçeme göre aldım ama demek alan var ki satıyorlar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › İşte tezgaha inen hurma fiyatları - Son Dakika
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