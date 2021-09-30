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MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Endonezya'da tanıtıldı - Son Dakika

MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Endonezya'da tanıtıldı

30.09.2021 14:06
MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Endonezya'da tanıtıldı, System.String[]

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "MKK'nın Nisan 2020'de Endonezya merkezi saklama kuruluşu KSEI'ye yaptığı teknoloji ihracı ile yurt dışında kullanılmaya başlayan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), Endonezya'da bu yıl tüm fonksiyonlarıyla...

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "MKK'nın Nisan 2020'de Endonezya merkezi saklama kuruluşu KSEI'ye yaptığı teknoloji ihracı ile yurt dışında kullanılmaya başlayan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), Endonezya'da bu yıl tüm fonksiyonlarıyla servis veriyor." ifadesini kullandı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2020'de bazı fonksiyonları hariç tutularak Endonezya'da resmi kullanımı başlayan e-GKS'nin bu yıl tüm fonksiyonlarının açılması üzerine Endonezya sermaye piyasaları yetkililerinin katılımları ile tanıtıldı.

Kuruluş'un kurumsal yönetim hizmetleri kapsamında Ar-Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) şirketlere genel kurul toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Salgın sonrası dönemde yoğun ilgi gören e-GKS, MKK'nın Endonezya merkezi saklama kuruluşu KSEI'ye teknoloji ihracı ile yurt dışında da kullanım alanı buldu.

e-GKS ile pay sahipleri ortağı oldukları şirketlerin genel kurul toplantılarına dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan bağlantı ile katılabiliyor, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip, görüşlerini ve oylarını elektronik ortamda iletebilme imkanı elde ediyor.

e-GKS'nin Endonezya'da kullanılmaya başladığı 20 Nisan 2020'den 6 Eylül 2021 tarihine kadar bu ülkede toplam 2 bin 113 e-Genel Kurul ile Endonezya dışında 61 ülkeden 66 bin 639 e-GKS katılımcı sayısına ulaşıldı. Bu dönemde Endonezya'da gerçekleşen genel kurullara toplam fiziksel katılımcı sayısı ise 47 bin 348 oldu. Endonezya'da bir e-Genel Kurul'a katılım sağlayan en yüksek katılımcı sayısı 1.755 olurken bir günde yapılan en yüksek e-Genel Kurul sayısı ise 68 oldu.

"Endonezya ve Türkiye iki bölgesel ekonomik güç merkezidir"

Açıklamada çevrim içi ortamda düzenlenen Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Endonezya Seremonisi'nde yaptığı konuşmaya yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, MKK'nın Nisan 2020'de Endonezya merkezi saklama kuruluşu KSEI'ye yaptığı teknoloji ihracı ile yurt dışında kullanılmaya başlayan e-GKS'nin Endonezya'da bu yıl tüm fonksiyonlarıyla servis vermekte olduğunu belirtti.

Endonezya ve Türkiye'nin iki bölgesel ekonomik güç merkezi olduğunu vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında çok büyük bir coğrafi mesafe olmasına rağmen kültürel olarak çok yakınız. Endonezya halkını, dostlarımız ve kardeşlerimiz olarak görmenin yanı sıra, Güneydoğu Asya'daki kilit ortaklarımız olarak da görmekteyiz. İlişkilerimizi birçok alanda geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğumuz gerçeğini her zaman yineliyoruz. Küresel ekonomi Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulurken, kuruluşlarımız da piyasalarımıza olan güveni güçlendirecek daha birçok ortak projeyle bu konuda önemli katkılar sağlayabilir."

Elektronik Genel Kurul Sisteminin sorunsuz bir şekilde Endonezya'ya uyarlanmasında görev alan tüm MKK ve KSEI ekiplerine teşekkür eden Arıkan, "Bu başarıya ulaşmak için ilk günden itibaren, sistemin tanıtılmasından, özelleştirilmesine ve kullanıcı testlerine kadar çok kısa sürede büyük çabalar sarf edildi. Artık büyük bir aile olan MKK ve KSEI, ortak bir hedefe ulaşmak için çok çalıştı ve bunu sadece kurumlarımız için değil aynı zamanda pazarlarımız ve ülkelerimiz için de büyük bir başarı hikayesi haline getirdi. Bu töreni bir son olarak değil, karşılıklı güvene, samimiyete, dürüstlüğe, özveriye ve bağlılığa dayanan bir ilişkinin başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıkan, Kuruluş'un halihazırda, paydaşları için katma değerli ürünler ve hizmetler sunan dünyanın önde gelen saklama kuruluşları arasında yer aldığını belirterek, MKK olarak, Ar-Ge merkezi yetkinlikleri aracılığıyla, salgın sonrası oluşan dünyaya daha iyi uyum sağlamak amacıyla yeni teknoloji tabanlı çözümler ve hizmetler geliştirerek Endonezyalı meslektaşlarıyla iş birliği yapabilmek için yeni fırsat arayışları içerisinde olduklarını aktardı.

"Bu hizmetlerden biri de Elektronik Yönetim Kurulu Sistemimizdir. e-GKS sonrasında geliştirdiğimiz 'e-YKS+' artık Türkiye'de şirketler tarafından yönetim kurulu ve komite toplantılarında ıslak imza yerine geçen e-imza kullanımı ile hızlı karar alma imkanıyla yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır." ifadesini kullanan Arıkan, bu uygulamayı çok kısa sürede Endonezya için özelleştirebileceklerini ve Endonezya şirketlerinin kullanımına sunabileceklerini kaydetti.

Araştırma Geliştirme, Endonezya, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Endonezya'da tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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