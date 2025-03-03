Mobil Dünya Kongresi 2025 Barselona'da Başladı

Ekonomi

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Tüm dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen MWC, İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve bu yılki teması "Yakınsa. Bağlan. Oluştur." olarak belirlenen kongrede, 200'den fazla ülkeden katılımcı yer alıyor.

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan ve her yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektörden temsilciler bir araya geldi.

Fuarda bükülebilir esnek ekranlar, 5G, mobil ağlar, giyilebilir yapay zeka teknolojileri gibi birçok yenilik görücüye çıktı.

Fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti. Kongrede, 21'i milli katılım kapsamında 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma yer alıyor.

Fuara İTO iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile Teknopark İstanbul'dan 4'er firma da katılım sağlıyor.

MWC Barselona 2025 Fuarı, 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.