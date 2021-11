Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 2023 yılında 5G'nin en azından belirli noktalarda vatandaşımızla buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Birinci önceliğimiz yerli milli imkanlarla buna geçebilmek. En doğru zamanda vatandaşımızın hizmetine en iyi yarayacak anda geçişi planlıyoruz, çalışmalarımızı çok hızlı şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapsamında düzenlenen "5G is Here. What's Next?" paneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Sayan, paneldeki konuşmasında Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde tüm tarafların ortak şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, bu anlamda sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen panelin önemine işaret etti.

Herkesin günlük hayatında iletişim araçlarının yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkati çeken Sayan, artık her an her yerde bağlantılı hayatlar yaşandığını söyledi.

Tüm tarafların tüketicilerin sağlıklı ve hızlı şekilde haberleşmesini sağlamak üzere çalıştığının altını çizen Sayan, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece iletişim değil adeta her işimizi yapabildiğimiz, yanımızdan iletişimle ilgili cihazları ayırmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bir de dijitalleşme yolunda yaptığımız bu güçlü doğru yatırımlarla bugün Türkiye'de mobil abone sayısı 85 milyona yaklaştı, bu sayının yüzde 93'ünü 4,5G hizmeti alan aboneler oluşturuyor. Salgının başlamasından önce, sonra, hayatımızın sanal dünyaya taşınma zorunluluğunun da etkisiyle internet abone sayısında artış hızlandı. 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla 85,7 milyona ulaşan geniş bant abonesi ve veri kullanımı artıyor. Kullanıcı sayısı artıyor ama her bir kullanıcımızın tükettiği ve ürettiği veri sabitte yüzde 39, mobilde yüzde 31 artış gösterdi.

Araştırmalara baktığımız zaman 5G bağlantılı cihaz sayısı 4 yıl içerisinde 3 milyarı geçecek. 5G yeni ürünler, iş modelleri, ekonomik sosyal hayatı önemli ölçüde etkileyecek potansiyele sahip, aynı zamanda savunma ve askeri alanda da 5G'nin kullanılmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. İletişimin bu denli önem kazandığı, adeta ülkelerin geleceği açısından kritik önem haiz olduğu günümüzde, özellikle bizim bir hususu göz ardı etmememiz gerekiyor, o da kullandığımız teknolojiye hakim miyiz, değil miyiz? Bakanlık olarak bir yandan haberleşme sektörünün gelişimini diğer yandan da iletişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşımızın bütün bu hizmetlere en kolay şekilde erişimini sağlamaya çalışırken, bir yandan da bütün bu ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle de kritik altyapılar bakımından tamamen yerli, milli ürünü kullanılmasını hedefliyoruz."

"5G'de yerlilik ve milliliğimiz bizim için önemli"

Bir yandan haberleşme teknoloji kümelenmesi ULAK'ın çalışmalara devam ettiğini dile getiren Sayan, bir yandan da yabancı satıcıların Türkiye'de üretim yapmalarına yönelik hususu net şekilde söylediklerini aktardı.

Politika belirleyiciler olarak 5G'de önem verdikleri konulara değinen Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'de biz politika belirleyiciler olarak neye bakıyoruz? Bir, vatandaşın ihtiyacı ne durumda? İki, operatörün frekans kullanımı ve o havada 5G ile dahil kullanacağı frekanslar ne olacak, burada bir ihtiyaç var mı? Üç, bize katma değeri ne olacak? 5G'ye uyumlu cihazlar ne kadar ve bunları ne kadar arttıracağız? Vatandaşın 5G uygulamalarıyla ilgili isteği nedir?

En önemlisi de 4,5G' de bunu gösterdik, 5G'de yerlilik ve milliliğimiz ne durumda? ULAK'ta ne durumda, haberleşme teknoloji kümelenmelerinde ne durumda? Bütün bunlarla birlikte değerli operatörlerimizle, üreticilerimizle diğer kuruluşlarla bunu masaya yatıracağız."

"5G çalışmalarımızı çok hızlı şekilde sürdürüyoruz"

Sayan, konuşmasının sonunda sürekli kendilerine gelen 5G ihale sürecinin takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Fatih Sayan, şunları söyledi:

"5G ve ötesi teknolojiler, gerek sosyal gerekse ekonomik olarak her sektör için büyük etkileri olan teknolojiler. Bizler de bakanlığımızın güçlü politikaları ile bu teknolojiyi, insanımızın hizmetine en uygun koşullarda sunmak adına, tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız yerli ve milli ürünlerimizle 5G ve ötesi teknolojileri insanımızla buluşturmak. 5G'nin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı çokça soruluyor.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 2023 yılında 5G'nin en azından belirli noktalarda vatandaşımızla buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili, ticari şebekelerde denemeler dahil olmak üzere başlattık. Bunun zamanlaması ile ilgili devletin içindeki kurumlarımız, operatörlerimiz, 5G'nin yerli milli üreticileri, hep birlikte takvimimizi belirlemeye çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz yerli milli imkanlarla buna geçebilmek. En doğru zamanda vatandaşımızın hizmetine en iyi yarayacak anda geçişi planlıyoruz, çalışmalarımızı çok hızlı şekilde sürdürüyoruz."