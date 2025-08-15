Mobilya Sektöründe İhracat Rekoru - Son Dakika
Ekonomi

Mobilya Sektöründe İhracat Rekoru

Mobilya Sektöründe İhracat Rekoru
15.08.2025 13:19
Ticaret Bakanı Bolat, mobilya sektöründe 25 yılda ihracatın 180 milyon dolardan 4,5 milyar dolara çıktığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mobilya sektörümüz bu 25 yıldaki 20 katlık ihracat başarısını ve sektörel başarısını kaliteli üretimine, rekabetçi fiyatlarına, tasarım zenginliğine ve markalaşmaya borçlu" dedi.

Türkiye'de güçlü bir tasarım ekosistemi oluşturmak ve katma değerli ihracat hedeflerine ivme kazandırmak amacıyla bu yıl 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı'nın bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada mobilya sektörünün küresel ölçekte rekabetçi bir sektör haline geldiğini ifade etti. Türkiye'de mobilya sektörünün son çeyrek yüzyılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını da belirten Bolat, ihracatta 180 milyon dolardan 4,5 milyar dolara ulaşıldığını söyledi. Bakan Bolat, "Mobilya sektörümüz bu 25 yıldaki 20 katlık ihracat başarısını ve sektörel başarısını kaliteli üretimine, rekabetçi fiyatlarına, tasarım zenginliğine ve markalaşmaya borçlu" diye konuştu.

Yıllık bazda ihracatta 269,5 milyar dolara ulaşıldığını aktaran Bakan Bolat, temmuz ayında ilk kez aylık 25 milyar dolar seviyesinin aşıldığını, mart ayında ise günlük ihracatın 2 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Bakan Bolat, "Durmak yok, koşmaya devam diyoruz. Daha fazla üretim ve ihracata yönelmek zorundayız" dedi.

"Mobilya sektöründe 2024 yılı itibarıyla 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleşti"

Mobilya sektörünün yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Bolat, "2024 yılı itibarıyla 4,5 milyar dolar ihracat, 860 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Türkiye, dünya mobilya ihracatında 10. sırada yer alıyor. Başlıca pazarlarımız Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya. 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor" diye konuştu.

Mobilya ihracatında kilogram değerinin 2004'te 2,43 dolardan 2024'te yaklaşık 4 dolara yükseldiğini aktaran Bolat, Türkiye'nin dünya mobilya ihracatından aldığı payın yüzde 2'ye ulaştığını kaydetti. MDF ve yonga levha üretiminde Türkiye'nin dünyanın önde gelen üreticileri arasında olduğunu belirten Bolat, ikinci bir atılım dönemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak gittikleri ülkelerde Türk ürünlerine olan itibar, ülkenin gördüğü saygının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak mobilya sektöründe Turquality program desteğimiz var, Marka program desteğimiz var. Turquality kapsamında 11 firmanın 14 markasını destekliyoruz. Marka programı kapsamında 3 firmanın 3 markasını destekliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın bütün Turquality ve Marka destek programlarının yüzde 4,5'ü mobilya sektörüne ayrılıyor. Özellikle Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, markalaşması amacıyla yapılan organizasyonlar, tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların eğitim ve yaşam giderleri de Ticaret Bakanlığımızca desteklenmektedir. Burada iş birliği yaptığımız kuruluşlarla beraber 2023 yılında 20, 2024 yılında 19, 2025 yılında da 18 farklı tasarım yarışmasını destek kapsamına aldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, istanbul, İhracat, Ekonomi

Mobilya Sektöründe İhracat Rekoru

Mobilya Sektöründe İhracat Rekoru
