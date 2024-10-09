Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatı 661 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatı 661 Milyon Dolar

Eylülde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 661 milyon dolara ulaştı, 9 aylık toplam 5,8 milyar dolar.

09.10.2024 14:48
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı eylülde 661 milyon dolar olurken, sektörün yılın 9 ayında gerçekleştirdiği toplam dış satım tutarı ise 5,8 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, eylül ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Eylül'de 679 milyon dolar olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, bu yılın aynı ayında 661 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektör yılın 9 ayında 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırayı 815 milyon dolarla Irak aldı. Irak'ı 325 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 284 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Bu ülkeleri Almanya, Libya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Gürcistan takip ederken, ihracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 24 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, dünya ticaretinde yaşanan ham maddelere erişim zorlukları, tedarik zinciri kesintileri ve ülkeler arası gerilimler nedeniyle oluşan ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün 8 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.

Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sektörümüz gerek ekonomik dalgalanmalar gerek ham madde sorunları gerekse de sürdürülebilirlik konusundaki beklentilerden ötürü ihracatta pek çok baskıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak bizler tüm bunlara göğüs gererek, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İhracatçılarımız özellikle yenilikçi üretim teknikleri ve çevre dostu uygulamaları benimseyerek, global pazarda rekabet avantajını artırmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ülke ziyaretleri, katıldığımız çeşitli fuarlar ve ticaret etkinlikler ile ihracat potansiyelimizi artırırken, stratejik pazar çeşitlendirme politikalarımızla da istikrarlı başarıyı sağlıyoruz. Şu an yılın 9 ayı itibarıyla 5,8 milyar dolarlık ihracata ulaşmış durumdayız. Yılın kalan 3 ayını da yüksek verimle değerlendirerek 2024'ü 8 milyar dolarlık hedefimize ulaşarak tamamlamayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, istanbul, İhracat, Ekonomi, Finans, Eylül, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatı 661 Milyon Dolar - Son Dakika

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