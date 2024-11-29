Moldova Ülke Günü Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Moldova Ülke Günü Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti

Moldova Ülke Günü Etkinliği Ankara\'da Gerçekleşti

ASO ve Moldova Büyükelçiliği, yatırım fırsatlarını tanıttı, iş birlikleri için adımlar atıldı.

29.11.2024 16:28
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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen Moldova Ülke Günü etkinliği, ASO Meclis Salonu'nda yapıldı. Programda Moldova'da yatırım ve iş birliği fırsatları konuşuldu.

ASO'nun sanayicilere yeni yatırım fırsatları ve ihracat pazarları sunmak amacıyla düzenlediği ülke günü etkinlikleri Moldova ile devam etti. ASO Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Çetinceviz ve Burcu Özbozkurt'un ev sahipliğinde Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ASO üyesi sanayicilere Moldova'daki yatırım fırsatları tanıtıldı. Açılış konuşmasını yapan ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, etkinliğin özellikle sanayi, tarım ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Moldova ile güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerinin temellerinin atılacağı önemli bir başlangıcın ilk adımı olduğunu söyledi. Türkiye'nin her geçen gün ihracat yaptığı ülke sayısını artırdığını belirten Özbozkurt, "Mevcut ülkelerle ilişkilerimizin sağlam bir zemine oturtulması ve yeni pazarlar bulunması Türkiye için kritik öneme sahiptir" dedi.

Moldova'nın hızla büyüyen bir pazar olarak Türk iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Özbozkurt, " Avrupa Birliği'ne aday ülke olması, Moldova'nın ekonomik açılımını hızlandırmakta ve Türk yatırımcılar için önemli imkanlar oluşturmaktadır. Ayrıca vergi avantajları, düşük maliyetli iş gücü gibi faktörler de Moldova'yı Türk yatırımcıları için cazip bir pazar haline getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Özbozkurt, Türkiye'nin Moldova'ya 2021 yılında 453 milyon dolar olan ihracatının yaklaşık yüzde 42 artışla 2023 yılında 644 milyon dolara ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Etkinlik sayesinde kurulacak işbirlikleri, yalnızca iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Ankara'nın küresel rekabet gücüne de olumlu etki edecektir. Burada atılacak adımlar, inanıyorum ki, uzun vadeli yatırımlar için sağlam bir temel oluşturacak ve her iki ülkenin iş dünyası için gurur duyacağımız somut ve sürdürülebilir başarıları da beraberinde getirecektir."

Büyükelçi Croitor ise yaptığı kapsamlı sunumda ülkesinin sanayi ve ticareti ile ilgili bilgiler verdi. Moldova'daki sanayi bölgeleri ve yatırımcılara verilen teşvikleri anlatan Büyükelçi Croitor, fırsatları değerlendirmeleri için Ankaralı sanayicileri ülkesine davet etti.

Etkinlik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım'ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Moldova'nın yol ve altyapısında büyük hacimli işlere imza atan ve dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında yer alan Onur Group'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Çetinceviz de katılımcılara Moldova'daki yatırım ve ticaret imkanlarına ilişkin bilgiler aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Moldova Ülke Günü Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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