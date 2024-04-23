Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim bekleniyor.

23.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:16
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle tabelalarda fiyat değişimi gerçekleşmeyecek. Ancak, 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim bekleniyor. Bu düşüşle birlikte motorin fiyatı 40 lira 78 kuruşa gerileyecek.

ARAÇ SAHİPLERİNİN GÖZÜ AKARYAKIT TABELALARINDA

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte araç sahipleri de gözlerini akaryakıt tabelalarına çevirmiş durumda.

Motorin fiyatındaki düşüş pompa fiyatına yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor

LİTRE FİYATININ 40 LİRA 78 KURUŞA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruş olarak görülürken, benzinin litresi ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor. Motorinin litre fiyatına 25 Nisan'da gelmesi beklenen 1 lira 40 kuruş indirimin ardından İstanbul'da motorin fiyatının 40.78 TL, Ankara'da ise 41.64 TL olması bekleniyor.

Motorin fiyatındaki düşüş pompa fiyatına yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor

Güncel motorin fiyatları ise şöyle:

  • İSTANBUL

Motorin 42.18 TL/LT

  • ANKARA

Motorin 43.04 TL/LT

Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor

Brent Petrol, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Aydın: ben bu filmi biliyorum bugün 1.40 indirim yarın 3.40 bindirim :) 17 0 Yanıtla
  • emiromeryahya Arslan: Bugün 1.40 düşer Yarın 2 katı yükselir Biz düşmesini istemiyoruz 1 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Yine aynı senaryo 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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