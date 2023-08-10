Motorine okkalı bir zam daha! Litresi 39 lirayı aşacak

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 80 kuruş artacak.

3-4 LİRA ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Petrol fiyatlarının 87 doları aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesi ve dolar kurunun 27 lirayı aşmasının ardından dün sosyal medyada korkutan bir iddia ortaya atılmıştı. Birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 lira zam geliyor" paylaşımları yaparken, sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmemişti. Korkutan iddia sonrası akaryakıta gelecek zam miktarı netleşti.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 80 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 38 lira 35 kuruşa, Ankara'da 38 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 39 lira 1 kuruşa yükselecek. Benzin ve oto gaz grubunda ise şu an için bir zam görünmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.