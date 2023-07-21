Motorin Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Motorin Fiyatlarına Zam Geldi

21.07.2023 00:28

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 21 Temmuz Cuma günü 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN 34 LİRAYA DAYANDI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorin Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluğu Şampanya Patlatarak Kutladı
00:56 Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
00:44 9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı
00:40 9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı
00:37 Son Dakika: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter'a reklam verilmesini yasakladı
00:33 Son Dakika: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter'a reklam verilmesini yasakladı
00:26 Motorin Fiyatlarına Zam Geldi
00:22 Araç sahiplerinin vay haline! Motorine 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha
00:12 Wanda Nara'nın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı
00:11 Son Dakika: Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 01:55:27. #1.12#
SON DAKİKA: Motorin Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement