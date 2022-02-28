Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam - Son Dakika
Üye Girişi

Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam

28.02.2022 17:48
Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR
500
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25... Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25...

İstanbul, Ankara, İzmir, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam - Son Dakika


Son Dakika
17:39 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement